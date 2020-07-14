Названі найпопулярніші електромобілі в Україні

У першому півріччі в Україні зареєстрували 3384 одиниці нових і електромобілів з пробігом, що на 16% більше, ніж за той самий період 2019 року.

Також уточнюється, що враховувалися як первинні, так і реєстрації транспортних засобів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці або Вантажної митної декларації.

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При цьому частка первинних реєстрацій становить 24% (в 2019 році 29%). Лідерство на ринку утримують такі бренди:

Nissan – 1168 од., або 39%, (кількість реєстрацій скоротилися на чверть у порівнянні з першим півріччям 2019 року). Tesla – 909 од. – наростила показники реєстрацій в 2,5 раза. Chevrolet – 181 авто (приріст в січні-травні 2020 року – 68%). Volkswagen і Fiat – по 5% на кожен бренд

Популярні моделі: Nissan Leaf – 34%. Tesla Model S і Tesla Model 3. Chevrolet Bolt Ev – 5%. Volkswagen е-Golf – 4%.

Chevrolet Bolt Ev

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