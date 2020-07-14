Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Названі найпопулярніші електромобілі в Україні
-
- 50
У першому півріччі в Україні зареєстрували 3384 одиниці нових і електромобілів з пробігом, що на 16% більше, ніж за той самий період 2019 року.
Також уточнюється, що враховувалися як первинні, так і реєстрації транспортних засобів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці або Вантажної митної декларації.
І ще: Коли потрібно вмикати сигнал повороту: нагадування для водіїв
При цьому частка первинних реєстрацій становить 24% (в 2019 році 29%). Лідерство на ринку утримують такі бренди:
- Nissan – 1168 од., або 39%, (кількість реєстрацій скоротилися на чверть у порівнянні з першим півріччям 2019 року).
- Tesla – 909 од. – наростила показники реєстрацій в 2,5 раза.
- Chevrolet – 181 авто (приріст в січні-травні 2020 року – 68%).
- Volkswagen і Fiat – по 5% на кожен бренд
Популярні моделі: Nissan Leaf – 34%. Tesla Model S і Tesla Model 3. Chevrolet Bolt Ev – 5%. Volkswagen е-Golf – 4%.
Chevrolet Bolt Ev
Це цікаво: Названі українські ціни кросовера Skoda Kamiq
Джерело: fra
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
11:21Іронічна блогерка розсмішила пародією на сексуальний танець моделі: веселе відео
-
11:08Поліція отримала право зупиняти водіїв без конкретної причини: що змінилось
-
10:50Названа найжахливіша робота у світі: шокуючі знімки
-
10:22Через карантин грек добирався додому з Шотландії на велосипеді
-
09:53Океанська піна накрила узбережжі Кейптауна після шторму: видовищні кадри
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня
-
08:50У NASA назвали дату відправлення місії на Марс
-
08:24Експерт розповіла, на що звернути увагу при виборі твердого сиру
-
07:57Супермодель Ельза Хоск розбурхала мережу знімком топлес у ванній
-
07:30Названі найпопулярніші електромобілі в Україні
-
07:12Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку
- 13 липня
-
21:49Популярний бенчмарк розкрив характеристики Samsung Galaxy S20 Lite
-
21:17Не Волдеморт і Танос: користувачі мережі назвали справжніх лиходіїв з популярних фільмів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:0014 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Люцифер: дивіться трейлер 5 сезону серіалу за коміксами Ніла Геймана
-
20:17Демі Мур запустила аудіосеріал про секс і кризу стосунків у сім'ї
-
19:53Найкращий рецепт домашнього майонезу
-
19:42Зірка Людей Ікс візьме участь у серії гонок Ле Мана
-
19:21Представлений перший трейлер байопіку Тесла
-
19:16Названо несподівану корисну властивість приготування їжі
-
19:0510 секс-сцен із популярних фільмів, які поставили акторів у незручне становище
-
18:54Українська тенісистка показала інтенсивне тренування: відео
-
18:43У гаражі на 22 роки забули унікальну гоночну Toyota Supra: як вона виглядає зараз
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня
-
07:12Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку
- 13 липня
-
21:17Не Волдеморт і Танос: користувачі мережі назвали справжніх лиходіїв з популярних фільмів
-
19:0510 секс-сцен із популярних фільмів, які поставили акторів у незручне становище
-
16:02Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись
-
14:03Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас
-
11:41Ці 15 популярних пісень ви чули купу разів, але досі не знаєте, про що в них йдеться
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня
-
07:13Названо нові круті функції, які отримає Android 12
- 12 липня
-
21:53Це так не працює: популярний у всьому світі метод не допоможе вам розбагатіти
-
19:17Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи
-
16:50Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
-
14:25З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
12:505 способів організувати іконки на робочому столі смартфона
-
11:15Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:32Корисні, але недооцінені: дієтологи назвали овочі, які мають бути у вашому раціоні
- 11 липня
-
21:23Красиво чи занадто: абсолютно гола TAYANNA розділила прихильників на два табори (фото 18+)
-
18:23Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять
-
13:45Як зрозуміти, що поруч з вами – псевдодруг
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня
-
08:13Ідеальні для літа: 5 продуктів, які зволожують нашу шкіру
- 10 липня
-
21:335 правил сексу в кемпінгу, якими не слід нехтувати
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
13:5112 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває