Nissan представив свій перший електричний кросовер Ariya

Компанія Nissan показала товарну версію свого першого електричного кросовера. Модель Ariya отримала новий логотип з 20 вбудованими світлодіодами, регульовану центральну консоль, інтелектуального персонального помічника й електричний повний привід e-4orce.

На європейському ринку Nissan Ariya запропонують у п'яти версіях. Залежно від модифікації електро-крос оснащується батареєю на 63 або 87 кіловат-годин, одним або двома електромоторами (на передній і задній осі), переднім або повним приводом. Запас ходу варіюється від 360 до 500 кілометрів по циклу WLTP.

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Передньопривідна "Арія" комплектується силовою установкою потужністю 217 або 242 кінських сили, повнопривідний – 278 або 305 сил. Сумарна потужність електромоторів топової Ariya e-4orce Performance становить 394 сили. Молодший електрокар у сімействі набирає першу "сотню" за 7,5 секунди, а топовий – за 5,1 секунди. Максимальна швидкість передньопривідних модифікацій обмежена електронікою на позначці 160 кілометрів на годину, а повнопривідних – на 200 кілометрах на годину.

Дизайн екстер'єру "товарної" Ariya повторює однойменний концепт-кар, який дебютував на Токійському автосалоні у 2019 році. Серійний електрокар успадкував фари, що складаються з 20-міліметрових міні-прожекторів, трапецієподібні грати і прорізи по боках від них. Серед відмінностей – трохи інший передній бампер і нові корпуси зовнішніх дзеркал. Для Ariya доступні п'ятиспицеві диски розміром 19 або 20 дюймів.

На решітці розміщені емблема бренду з підсвічуванням з 20 світлодіодів – по числу років між змінами дизайну логотипу. Така емблема буде встановлюватися й на інші електромобілі Nissan, проте першою її приміряла саме Ariya.

У найменуванні e-4orce буква "e" позначає 100-відсоткову електрифікацію системи повного приводу, "4orce" утворено від англійського слова force ("сила") і натякає на потужності електрокара, а цифрою 4 позначений привід на всі чотири колеса. Технологія e-4orce регулює вихідну потужність і параметри гальмування. У стандартному режимі водіння тяга розподіляється між моторами у співвідношенні 50/50, але при необхідності вона може бути повністю перенесена на передню або задню вісь.

Інженерам Nissan вдалося домогтися того, що у поворотах на засніжених ділянках дороги електромобіль рухається по заданій водієм траєкторії завдяки точному управлінню електромоторами та гальмуванням. Поздовжні коливання кузова і клювання при гальмуванні зведені до мінімуму, оскільки в процес регенеративного гальмування залучений задній електромотор, а не тільки передній, як в інших електромобілях і гібридних моделях.

Особливо в Nissan пишаються кольоровим проєкційним дисплеєм, одним з найбільших для автомобілів цього сегмента. На нього виводиться та ж інформація, що і на екран панелі приладів.

Салон Ariya в самій компанії порівнюють з просторою "вітальнею шикарного лайнера". Систему клімат-контролю розташували під капотом – на тому місці, де у традиційних моделей розташований двигун. Акумуляторну батарею своєю чергою розмістили у підставі шасі, завдяки чому підлогу вдалося зробити плоскою по всій довжині автомобіля. Ще одна особливість кросовера – крісла Zero Gravity.

Характерна риса Nissan Ariya – панель керування, виконана в мінімалістичному стилі, на якій відсутні звичні клавіші і перемикачі. Сенсорні органи управління клімат-контролем вбудовані у центральну консоль, виконану з дерева. При дотику вони вібрують, створюючи такі ж тактильні відчуття, як і звичайні механічні перемикачі.

На горизонтальному рівні розташовані два 12,3-дюймові екрани: перший виконує функцію приладової панелі, а другий відповідає за управління мультимедійною системою. Фразами "Привіт, Nissan" і "Ей, Nissan" активується персональний помічник, який розуміє звичайні речення розмовної мови. Вбудована комунікаційна система (4G) забезпечує доступ до "хмарних" даних, щоб краще розуміти конкретні запити. За допомогою голосового помічника можна отримати необхідну інформацію, управляти маршрутом і відтворенням музики, а також регулювати температуру в салоні.

У довжину серійна Ariya досягає 4595 міліметрів, в ширину – 1850 міліметрів, у висоту – 1660 міліметрів, а колісна база дорівнює 2775 міліметрів. Обсяг багажника – 468 літрів (у передньопривідній модифікації) або 415 літрів (у повнопривідній). Електричний кросовер здатний буксирувати причіп вагою до 1,5 тонни.

Ariya стала першою моделлю в лінійці Nissan, для якої доступна функція оновлення програмного забезпечення різних систем "по повітрю". Два масиви пам'яті дозволяють зробити апгрейд навіть під час руху: оновлення завантажуються і зберігаються в окремому банку даних, і коли система підтвердить, що завантаження завершене, автомобіль перемикається на банк пам'яті з оновленою інформацією.

Для електрокара також заявлена ​​нова версія системи ProPILOT, яка тепер пов'язана з навігацією. Вона регулює швидкість руху з урахуванням обмежень і ситуацій на дорозі, враховує дані про дорожній рух і використовує сенсорні технології. ProPILOT Park своєю чергою допоможе знайти вільне місце на стоянці і припаркує Ariya за три кроки: рух вперед, назад і установка автомобіля паралельно до дороги. Однак в компанії підкреслили, що система автоматичного паркування буде доступна не на всіх ринках.

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