Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019

Співачка MARUV виграла на Нацвідборі на Євробачення-2019. Радіо МАКСИМУМ розповідає біографію виконавиці, а також пояснює, чому MARUV – це не гурт.

Виконавиця MARUV з піснею Siren song поїде представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2019, який пройде у Тель-Авіві. Розповідаємо вам про представницю нашої країни більше.

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Біографія MARUV, яка поїде на Євробачення 2019

Ім'я: MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун)

MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) Дата народження: 15 лютого 1992 року

15 лютого 1992 року Знак зодіаку: Водолій

Водолій Вік: 27 років

27 років Місце народження: Павлоград, Україна

Павлоград, Україна Сімейний стан: одружена

Анна Корсун виступає під сценічним псевдонімом MARUV. Сама ж артистка відома меломанам завдяки творчості у складі гурту "The Pringlez". У 2015-му році колектив завоював 3-є місце на "Новій хвилі". Згодом Анна зрозуміла, що хоче виступати сольно. Так, у 2018 році з'явився яскравий і динамічний проект MARUV, в якому Анну можна побачити в образі жінки-вамп.

Анна брала участь у гурті The Pringlez

Цікаві факти про представницю України

По закінченню навчання в школі дівчина подалася до Харкова, де вступила у 2 виші – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна та в Харківський політехнічний інститут. На остаточне рішення Анни вплинуло те, що в "політеху" керівництво підтримувало творчу молодь, до якої вона себе відносила.

Дівчина навчалася на факультеті автоматики та приладобудування, вчилася у гуртожитку й отримувала підвищену стипендію. Загалом у неї – 2 дипломи про вищу освіту: за фахом "радіофізика і електроніка" та "фахівець у сфері інтелектуальної власності".

Цікавим є той факт, що під час навчання Анна підпрацьовувала вокалісткою в стип-клубі, де заробляла чималі суми грошей.

Саме в Харкові Анна та кілька хлопців вирішили об'єднатися в колектив "The Pringlez". У 2013 році вони виконували кавери закордонних хітів. Втім, це не заважало колективу брати участь в усіляких кастингах.

У 2016 році Анна написала для гурту пісню "Easy to love", з якою вони подали заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2016.

Як не крути, всі найкреативніші уми, цікаві музиканти й особистості "стікаються" до столиці. Дуже важко залишатися в Харкові і при цьому бути в тренді – робити нові, цікаві речі, – так пояснила свій переїзд до Києва виконавиця.

У столиці Анна вирішила змінити своє творче життя кардинально. Тепер вона називає себе MARUV, і наполегливо просить, щоб це ім'я асоціювали з виконавицею, а не з гуртом.

Дівчина вирішила нагадати про себе, взявши участь у X-факторі. У 8-му сезоні вона з'явилася у восьми випусках, але до фіналу їй так і не вдалося дійти.

На "Х-факторі" я хотіла нагадати про себе, хоча мене вмовили взяти участь у шоу. Думала, що я заберу мільйон гривень, зніму купу кліпів. Але не забрала..., – згадує співачка цей відрізок біографії.

Після невдачі у проекті пішла низка інших. У Анни були навіть думки про завершення кар'єри. Саме в цей важкий момент вона зустріла Михайла Бусина (DJ Boosin). Першою їхньою спільною композицією стала пісня "Спини". Але справжній фурор справило відео на новий трек дуету "Drunk Groove". Наразі відео переглянули понад 88 мільйонів разів.

Особисте життя MARUV

З майбутнім чоловіком – Олександром Корсуном – Анна познайомилася ще в Харкові, коли працювала в караоке-клубі. За її словами, роман був настільки пристрасним, що "бойфренд ліз до неї у гуртожиток по водостічній трубі". Сьогодні Олександр – PR-менеджер проекту MARUV.

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