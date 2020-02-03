MARUV у відвертій сукенці показала знімки з Балі

Співачка MARUV зачарувала шанувальників новим вбранням, показавши фігуру у відвертому міні.

Популярна українська співачка MARUV, яка свого часу виграла Нацвідбір на Євробачення, але так і не поїхала через скандал навколо виступів у Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила серію гарячих кадрів, позуючи на райському Балі, куди вирушила на канікули з чоловіком Олександром. Так, артистка приміряла лише міні-бікіні і пікантну сукню в сіточку, влаштувавши відверту фотосесію серед джунглів.

"La la la", – кумедно підписала знімок Анна Корсун. Фоловери залишилися в захваті від такого Insta-звіту: "Граціозна як Мерлін Монро", "Засмага буде в крапочку", "Плаття супер, красуня", "Красива і пісні шикарні".

Гортайте фотогалерею:

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