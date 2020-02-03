Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

MARUV у відвертій сукенці показала знімки з Балі

  • 20
MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Співачка MARUV зачарувала шанувальників новим вбранням, показавши фігуру у відвертому міні.

Популярна українська співачка MARUV, яка свого часу виграла Нацвідбір на Євробачення, але так і не поїхала через скандал навколо виступів у Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.

І ще: Гаряча Леся Нікітюк показала, чим грішить в Еміратах

Нещодавно знаменитість виставила серію гарячих кадрів, позуючи на райському Балі, куди вирушила на канікули з чоловіком Олександром. Так, артистка приміряла лише міні-бікіні і пікантну сукню в сіточку, влаштувавши відверту фотосесію серед джунглів.

"La la la", – кумедно підписала знімок Анна Корсун. Фоловери залишилися в захваті від такого Insta-звіту: "Граціозна як Мерлін Монро", "Засмага буде в крапочку", "Плаття супер, красуня", "Красива і пісні шикарні".

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Як у слона: Настю Каменських у бікіні розкритикували через невдале фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
  • 30 cічня, 14:15
  • 492
Як у слона: Настю Каменських у бікіні розкритикували через невдале фото
  • 01 лютого, 21:24
  • 22127
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1274
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз