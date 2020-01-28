Гаряча Леся Нікітюк показала, чим грішить в Еміратах

Ведуча Леся Нікітюк поділилася апетитними кадрами із відпочинку, засвітивши струнку фігуру. Шанувальники у захваті!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

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Так, артистка показала, як не береже фігуру в Абу-Дабі, позуючи в коротенькому топі з анімалістичним леопардовим принтом і не менш "хижих" лосинах, виставивши напоказ схудле тіло. Леся спробувала молочний коктейль з тортиком і каву з золотом, поскаржившись на позамежну ціну у 21 долар.

"Delicious Abu-Dhabi #emirates", – лаконічно підписала Нікітюк.

Гортайте фотогалерею:

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