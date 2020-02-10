MARUV у міні-бікіні оголила сідниці в пікантній позі

Співачка MARUV показала струнке тіло, але думки фанатів розділилися.

Популярна українська співачка Maruv активно веде свою сторінку в Instagram.

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Днями знаменитість виставила серію гаряченьких кадрів, позуючи на райському Балі, куди вирушила на канікули з чоловіком Олександром. Так, артистка приміряла лише міні-бікіні, леопардову накидку і босоніжки на підборах, влаштувавши відверту фотосесію серед густих джунглів і оголивши сідниці.

"Підеш за мною в джунглі?", – грайливо запропонувала Анна Корсун. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки сильно розділилися. А що думаєте ви?

Гортайте галерею:

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