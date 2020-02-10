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MARUV у міні-бікіні оголила сідниці в пікантній позі

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MARUV - фото 1
MARUV / kanalukraina

Співачка MARUV показала струнке тіло, але думки фанатів розділилися.

Популярна українська співачка Maruv активно веде свою сторінку в Instagram.

І ще: MARUV у відвертій сукенці показала знімки з Балі

Днями знаменитість виставила серію гаряченьких кадрів, позуючи на райському Балі, куди вирушила на канікули з чоловіком Олександром. Так, артистка приміряла лише міні-бікіні, леопардову накидку і босоніжки на підборах, влаштувавши відверту фотосесію серед густих джунглів і оголивши сідниці.

"Підеш за мною в джунглі?", – грайливо запропонувала Анна Корсун. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки сильно розділилися. А що думаєте ви?

Гортайте галерею:

Won’t you follow me into the Jungle ?

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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