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MARUV похвалилася незвичайною колекцією взуття
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Співачка Maruv поділилася стильними кадрами, а шанувальники залишилися в захваті від красуні і її вихованця.
Популярна українська співачка Maruv активно веде свою сторінку в Instagram.
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Нещодавно знаменитість виставила кумедні кадри зі своїм собакою, французьким бульдогом на прізвисько Ізольда Олександрівна, позуючи в затишній домашній атмосфері. Так, артистка похвалилася яскравими обновками у вигляді "відреставрованих" кросівок з іменними написами.
"Мої улюблені педалі знову зі мною! Дякуємо за рестайлінг, буду в них тупо унікальною. А які вам більше подобаються? Підбори або кроси?", – поділилася радістю Анна Корсун. Фоловери залишилися в захваті.
Гортайте галерею:
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