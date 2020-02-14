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MARUV похвалилася незвичайною колекцією взуття

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Співачка Maruv поділилася стильними кадрами, а шанувальники залишилися в захваті від красуні і її вихованця.

Популярна українська співачка Maruv активно веде свою сторінку в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила кумедні кадри зі своїм собакою, французьким бульдогом на прізвисько Ізольда Олександрівна, позуючи в затишній домашній атмосфері. Так, артистка похвалилася яскравими обновками у вигляді "відреставрованих" кросівок з іменними написами.

"Мої улюблені педалі знову зі мною! Дякуємо за рестайлінг, буду в них тупо унікальною. А які вам більше подобаються? Підбори або кроси?", – поділилася радістю Анна Корсун. Фоловери залишилися в захваті.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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