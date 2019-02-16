MARUV – Siren song: пісня фіналістки Нацвідбору очолила світові рейтинги

Композиція Siren song, завдяки якій виконавиця MARUV вийшла до фіналу Національного відбору на Євробачення-2019, через тиждень очолила рейтинги iTunes та Google Music. Сам же виступ епатажної співачки на відборі уже переглянули понад 970 тисяч разів.

Siren song неабияк вразила суддів Нацвідбору, які залишилися задоволеними її сміливим перформансом. Андрій Данилко, який за словом до кишені ніколи не лізе, поставив співачці найвищий бал – 8. Натомість, Євген Філатов, чоловік Нати Жижченко (ONUKA) поставив за її виступ лише четвірку.

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Я вже сказала MARUV, що мені хочеться додати більше співу і попрацювати над номером. Для мене він занадто відвертий, – зауважила Джамала.

Дивіться спекотний виступ MARUV на Нацвідборі:

Ми ж нагадаємо, що сьогодні пройде другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2019. У ньому за місце у фіналі будуть боротися справжні фаворити – гурт KAZKA, а також LAUD, Ivan NAVI, KIRA MAZUR та інші виконавці. Не пропустіть онлайн-трансляцію на Радіо МАКСИМУМ!

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