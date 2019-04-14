У скільки Facebook обходиться безпека Марка Цукерберга

Торік компанія Facebook більш, аніж удвічі збільшила витрати на забезпечення безпеки генерального директора Марка Цукерберга. Сума просто шалена!

У минулому, 2018 році, безпека Марка Цукерберга обійшлася Facebook у 22,6 мільйона доларів США.

І ще: Forbes назвав головних невдах серед мільярдерів

Протягом трьох останніх років Цукерберг отримував базову ставку у розмірі 1 долар, а компенсації по статті "інше" у 2018 році склали 22,6 мільйона доларів. Більша частина цих коштів була спрямована на забезпечення особистої безпеки генерального директора компанії.

Майже 20 мільйонів пішло на безпеку сім'ї Цукерберга / gettyimages

Якщо говорити точніше, то на забезпечення безпеки Цукерберга та його сім'ї пішло близько 20 мільйонів доларів. Для порівняння: у 2017 році ця сума сягала позначки 9 мільйонів доларів.

Крім того, Цукерберг отримав 2,6 мільйона доларів на особисте використання літаків, що, за словами компанії, також є частиною програми безпеки.

Читайте також: Названо наймолодшу мільярдерку у світі, і ви її знаєте