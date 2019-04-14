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У скільки Facebook обходиться безпека Марка Цукерберга
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Торік компанія Facebook більш, аніж удвічі збільшила витрати на забезпечення безпеки генерального директора Марка Цукерберга. Сума просто шалена!
У минулому, 2018 році, безпека Марка Цукерберга обійшлася Facebook у 22,6 мільйона доларів США.
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Протягом трьох останніх років Цукерберг отримував базову ставку у розмірі 1 долар, а компенсації по статті "інше" у 2018 році склали 22,6 мільйона доларів. Більша частина цих коштів була спрямована на забезпечення особистої безпеки генерального директора компанії.
Якщо говорити точніше, то на забезпечення безпеки Цукерберга та його сім'ї пішло близько 20 мільйонів доларів. Для порівняння: у 2017 році ця сума сягала позначки 9 мільйонів доларів.
Крім того, Цукерберг отримав 2,6 мільйона доларів на особисте використання літаків, що, за словами компанії, також є частиною програми безпеки.
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