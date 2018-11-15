Ніяких iPhone: Цукерберг зобов'язав співробітників користуватись лише Android-смартфонами

Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг зобов'язав усіх топ-менеджерів компанії використовувати тільки смартфони на Android. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The New York Times.

У статті NYT, яка присвячена зовсім іншій темі (приховування соцмережею фактів втручання Росії у вибори 2018 року у США), говориться, що офіційною причиною є перевага Android над iOS за часткою ринку. Але матеріал містить явний натяк, що це розпорядження стало реакцією глави Facebook на жорстку критику з боку Тіма Кука щодо питання конфіденційності даних.

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Мова про інтерв'ю MSNBC, в якому глава Apple, критикуючи Facebook після скандалу з Cambridge Analytica, заявив, що його компанія ніколи не торгувала та не збирається торгувати особистими даними своїх користувачів.

Незабаром після виходу статті Facebook опублікувала свій коментар, у якому все заперечує. Але, що цікаво, з приводу Android компанія говорить, що вже давно заохочує своїх співробітників робити свій вибір на користь мобільної платформи Google, оскільки вона є найпопулярнішою у світі.

Співробітники Facebook користуватимуться лише Android-смартфонами / gazeta

Ресурс The Verge звертає увагу на те, що віце-президенти Facebook Девід Маркус і Ендрю Босуорт, судячи з повідомлень у Twitter, використовують iPhone. Тобто, або вони не послухалися Цукерберга, або ніякого розпорядження узагалі не було. Хоча можливий ще варіант, що їх робочими смартфонами є моделі на Android, а iPhone – особисті.

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