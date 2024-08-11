Марія Яремчук відверто розповіла, хто з зірок відмовився від зйомок у фільмі про її батька

8 серпня 2024 року вийшов у прокат фільм, присвячений життю Назарія Яремчука. Його донька, Марія Яремчук, хотіла, щоб у стрічці знайомі та колеги батька особисто поділилися спогадами про легенду української естради.

Українська співачка Марія Яремчук зізналася, що Софія Ротару відмовилася брати участь у зйомках фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який вийшов на великі екрани 8 серпня. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

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Як продюсерка біографічної картини про свого батька, Марія намагалася залучити до проєкту Софію Ротару, яка була близькою до Назарія Яремчука. Вони разом виконували пісні Володимира Івасюка та мали спільну історію успіху на сцені. Однак, Ротару вирішила не брати участі у фільмі.

Я запрошувала Софію Михайлівну, спілкувалася з її сином. Втім, ми не отримали схвальну відповідь, не знаю, з яких причин. Софії Михайлівні й татові пощастило першими виконувати твори Володимира Івасюка, і це те, що їх об'єднує: фільм "Червона рута" та естетика 70-х. Вони обидва великі артисти, але вони різні,

– поділилася Марія Яремчук.

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Вона також розповіла, що співак Василь Зінкевич відмовився з'явитися у фільмі через небажання світитись на публіці, а Левко Дутківський, засновник ВІА "Смерічка", не зміг взяти участь через стан здоров'я. У травні 2023 року Дутківський помер у віці 80 років. Над фільмом працювали майже три роки, але через повномасштабне вторгнення виробництво було зупинено, що призвело до затримки прем'єри.

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До слова, народна артистка України Софія Ротару час від часу реагує на масовані обстріли українських міст російськими військами та вітає з державними святами. Однак публічних заяв із засудженням дій Росії вона не робила. Судячи з її соціальних мереж, вона перебуває за кордоном.