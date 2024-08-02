Стрічку "Довга Доба" Алана Бадоєва покажуть під час Олімпійських Ігор-2024

У суботу, 27 липня, вперше в історії Олімпійських Ігор Міністерство молоді та спорту ініціювало унікальний культурно-інформаційний майданчик VOLIA SPACE. Локація працює у паризькому парку La Villette.

У VOLIA SPACE відбуватимуться зустрічі з відомими українськими спортсменами, культурними діячами і публічними особистостями. Вони розповідатимуть про сьогодення України під час війни, умови, в яких готувалися до Олімпійських Ігор наші спортсмени, складнощі, яких зазнає українська інфраструктура через постійні атаки.

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Мета ініціативи – показати приголомшливу волю наших спортсменів до перемоги, знайомство гостей з Україною та її культурою. Серед найочікуваніших подій в VOLIA SPACEстане показ документальної стрічки "Довга Доба". Режисер картини, Алан Бадоєв, також завітає на захід.

Локація VOLIA SPACE стала реальною завдяки співпраці французьких органів влади – Міністерство спорту Франції, Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства закордонних справ України, Посольства України у Французькій Республіці, Національного олімпійського комітету України, українських компаній. Український дім в Парижі працюватиме до 10 серпня.

Документальна стрічка "Довга Доба" – це драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих простими українцями на їхні смартфони по всій країні під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Це "капсула часу", яка свідчить про злочини росії очима українців, і які не має забути світ.

Документальний фільм від режисера Алана Бадоєва вже стигли переглянути в понад 30 країнах світу. Також спецпокази стрічки відбулися в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Раді Європи і доступні для завантаження на стрімінгових сервісах Netflix та британській відеоплатформі OD365.

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