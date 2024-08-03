Фільм української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди" нагородили у Сараєві

Дебютна повнометражна стрічка української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди" отримав приз журі на молодіжному кінофестивалі у Сараєві.

Стрічка отримала нагороду у категорії Generation Features за "захопливу розповідь та майстерні образи". Про це 31 липня повідомили у Держкіно.

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26 липня, у кінотеатрі Raiffeisen Vils Open Air, у Сараєво відбулося завершення 16-го Omladinski Film Festival Sarajevo. За останні вісім фестивальних днів було показано понад 60 фільмів із 18 країн світу.

"Назавжди-назавжди" – дебютний повнометражний фільм режисерки Анни Бурячкової, отримав нагороду за захоплюючу розповідь та майстерні образи.

Цей фільм – пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило: якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш, – зазначала Бурячкова.

Сюжет стрічки відображає тендітний світ відчаю, який оточує юних героїв. Історія любовного трикутника формується в майже апокаліптичному пострадянському сеттингу, і герої еволюціонують у цьому процесі дорослішання, занурені у виклики самовиховання та виживання у світі невизначеності. Герої шукають захисту та приналежності за будь-яку ціну, самосаботуючи будь-який шанс на кохання та зв'язок.

У стрічці зіграли молоді українські актори й акторки Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар'я Жихарська. Роль мами головної героїні виконала акторка Даша Малахова. У національний прокат фільмвиходить 21 листопада 2024 року.

Omladinski Film Festival Sarajevo (OFF Sarajevo) – це молодіжний кінофестиваль, який проходить щорічно в Сараєво, заснований у 2008 році, фестиваль має на меті підтримку та популяризацію молодих кінематографістів та їхньої творчості.

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