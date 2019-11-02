Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування

Маринована капуста смакує й окремо, і як один з інгредієнтів до пиріжків, пирогів, вареників, супів, других страв тощо. Це – характерна страва для української кухні, тож пропонуємо вам найкращі рецепти приготування капусти на зиму!

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Маринована капуста швидкого приготування

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 1 кг

Морква – 1 шт

Перець солодкий червоний – 1 шт

Для маринаду:

Вода – 500 мл

Оцет (столовий 9%) – 6 ст. л.

Цукор – 7 ст. л.

Сіль – 1 ст. л.

Олія соняшникова – 80 мл

Рецепт приготування маринованої капусти на зиму швидкого приготування:

У киплячу воду додати сіль, цукор і соняшникову олію. Довести до кипіння. Зняти з вогню і додати оцет. Маринад готовий. Капусту шаткувати, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати соломкою. Все змішати й скласти в банки. Залити капусту з морквою і перцем маринадом (ще теплим). Поставити капусту в холодильник. Через 12 годин швидка маринована капуста буде готова!

Маринована капуста з болгарським перцем

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 2 кг

Перець солодкий – 2 кг

Часник – 3 зубки

Оцет – 150 мл

Олія – 150 мл

Вода – 1 л

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 0,5 ст. л.

Рецепт приготування маринованої капусти з болгарським перцем на зиму:

Капусту очистити від верхнього листя і нашаткувати. Перець очистити від плодоніжок і насіння, також нашаткувати соломкою. Часник почистити й нарізати соломкою або пластинками. Все перемішати. Банки й кришки ретельно вимити. Овочеву суміш викласти в підготовлені банки. Приготувати маринад: закип'ятити воду, додати сіль і цукор, добре прокип'ятити, потім влити рослинну олію та оцет. Дати закипіти й зняти з вогню. Гарячим маринадом залити капусту в банку. Прикрити кришкою і стерилізувати капусту в банку в каструлі з водою, при невеликому кипінні, 20-25 хвилин (для банок 0,7-1 л). Після стерилізації мариновану капусту з перцем і часником герметично закрити, перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження.

Маринована капуста пелюстка по-корейськи на зиму

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 2 кг

Буряк – 0,5 кг

Часник – 5-6 зубчиків (за смаком)

Для заливки:

Вода – 1 л

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Оцет 9% – 200 мл

Рецепт приготування маринованої капусти пелюстками по-корейськи на зиму:

Видалити верхні листки качана, капусту нарізати великими часточками. Буряк очистити, вимити, нарізати тонкими широкими смужками. Часник очистити, розрізати навпіл кожен зубчик. У каструлю укладати шарами капусту, буряк і часник. Зробити маринад: закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перемішати, влити оцет і зняти з вогню. Капусту залити гарячим маринадом. Помістити зверху гніт і залишити капусту в кімнаті на 2-3 дні. Потім закрити кришкою і прибрати капусту в прохолодне місце. Маринована капуста з буряком буде готова через 3-4 дні.

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Маринована капуста з буряком

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 2 кг

Морква (велика) – 1 шт.

Буряк (великий) – 1 шт.

Часник – 4-5 зубчика

Для маринаду:

Олія – ​​70 мл

Оцет 9% – 150 мл

Вода – 1 л

Сіль – 2,5 ст. л.

Цукор – 120 г

Перець горошком – 5 шт.

Лавровий лист – 2-3 шт.

Рецепт приготування маринованої капусти з буряком на зиму:

Нашаткувати капусту. Натерти на великій тертці моркву і буряк. Нарізати пелюстками часник. Все перемішати. Зварити маринад. Утрамбувати щільно овочі в банку. Залити гарячим маринадом. Дати повністю охолонути, накрити кришкою і поставити в холодильник на 24 години. Маринована капуста з буряком готова, можна подавати до столу. Смачного!

Маринована капуста хрустка солодка

Інгредієнти:​​

Капуста – 2 кг

Морква – 300 г

Олія – ​​200 г

Оцет 9% – 100 мл

Перець чорний горошком – 10 шт.

Перець запашний горошком – 10 шт.

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Рецепт приготування маринованої хрусткої солодкої капусти на зиму:

Моркву почистити та вимити, нашаткувати або натерти на великій тертці. Капусту звільнити від верхнього листя і нашаткувати. Перемішати капусту з морквою. Капусту разом з морквою скласти в балон (бутель). Приготувати маринад для капусти: закип'ятити 1 л води, додати сіль, цукор, масло рослинне, перець горошок чорний і запашний, дати прокипіти 2-3 хвилини, влити оцет. Гарячий маринад відразу вилити в капусту. Закрити пластмасовою кришкою, обернути теплою ковдрою і повільно остудити. Потім поставити капусту в маринаді в холодне темне місце (наприклад в холодильник). Через добу капуста швидка в маринаді готова. Смачного!

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