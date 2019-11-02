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Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування

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як приготувати мариновану капусту на зиму - фото 1
як приготувати мариновану капусту на зиму

Маринована капуста смакує й окремо, і як один з інгредієнтів до пиріжків, пирогів, вареників, супів, других страв тощо. Це – характерна страва для української кухні, тож пропонуємо вам найкращі рецепти приготування капусти на зиму!

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Маринована капуста швидкого приготування

Інгредієнти:​​

  • Капуста білокачанна – 1 кг
  • Морква – 1 шт
  • Перець солодкий червоний – 1 шт

Для маринаду:

  • Вода – 500 мл
  • Оцет (столовий 9%) – 6 ст. л.
  • Цукор – 7 ст. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Олія соняшникова – 80 мл
Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування - фото 365410

Рецепт приготування маринованої капусти на зиму швидкого приготування:

  1. У киплячу воду додати сіль, цукор і соняшникову олію. Довести до кипіння. Зняти з вогню і додати оцет. Маринад готовий.
  2. Капусту шаткувати, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати соломкою. Все змішати й скласти в банки.
  3. Залити капусту з морквою і перцем маринадом (ще теплим). Поставити капусту в холодильник.
  4. Через 12 годин швидка маринована капуста буде готова!

Маринована капуста з болгарським перцем

Інгредієнти:​​

  • Капуста білокачанна – 2 кг
  • Перець солодкий – 2 кг
  • Часник – 3 зубки
  • Оцет – 150 мл
  • Олія – 150 мл
  • Вода – 1 л
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Цукор – 0,5 ст. л.
Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування - фото 365408

Рецепт приготування маринованої капусти з болгарським перцем на зиму:

  1. Капусту очистити від верхнього листя і нашаткувати.
  2. Перець очистити від плодоніжок і насіння, також нашаткувати соломкою.
  3. Часник почистити й нарізати соломкою або пластинками.
  4. Все перемішати.
  5. Банки й кришки ретельно вимити. Овочеву суміш викласти в підготовлені банки.
  6. Приготувати маринад: закип'ятити воду, додати сіль і цукор, добре прокип'ятити, потім влити рослинну олію та оцет. Дати закипіти й зняти з вогню.
  7. Гарячим маринадом залити капусту в банку.
  8. Прикрити кришкою і стерилізувати капусту в банку в каструлі з водою, при невеликому кипінні, 20-25 хвилин (для банок 0,7-1 л).
  9. Після стерилізації мариновану капусту з перцем і часником герметично закрити, перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження.

Маринована капуста пелюстка по-корейськи на зиму

Інгредієнти:​​

  • Капуста білокачанна – 2 кг
  • Буряк – 0,5 кг
  • Часник – 5-6 зубчиків (за смаком)

Для заливки:

  • Вода – 1 л
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Оцет 9% – 200 мл
Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування - фото 365407

Рецепт приготування маринованої капусти пелюстками по-корейськи на зиму:

  1. Видалити верхні листки качана, капусту нарізати великими часточками.
  2. Буряк очистити, вимити, нарізати тонкими широкими смужками.
  3. Часник очистити, розрізати навпіл кожен зубчик.
  4. У каструлю укладати шарами капусту, буряк і часник.
  5. Зробити маринад: закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перемішати, влити оцет і зняти з вогню.
  6. Капусту залити гарячим маринадом.
  7. Помістити зверху гніт і залишити капусту в кімнаті на 2-3 дні.
  8. Потім закрити кришкою і прибрати капусту в прохолодне місце. Маринована капуста з буряком буде готова через 3-4 дні.

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Маринована капуста з буряком

Інгредієнти:​​

  • Капуста білокачанна – 2 кг
  • Морква (велика) – 1 шт.
  • Буряк (великий) – 1 шт.
  • Часник – 4-5 зубчика

Для маринаду:

  • Олія – ​​70 мл
  • Оцет 9% – 150 мл
  • Вода – 1 л
  • Сіль – 2,5 ст. л.
  • Цукор – 120 г
  • Перець горошком – 5 шт.
  • Лавровий лист – 2-3 шт.
Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування - фото 365406

Рецепт приготування маринованої капусти з буряком на зиму:

  1. Нашаткувати капусту.
  2. Натерти на великій тертці моркву і буряк.
  3. Нарізати пелюстками часник.
  4. Все перемішати.
  5. Зварити маринад.
  6. Утрамбувати щільно овочі в банку. Залити гарячим маринадом.
  7. Дати повністю охолонути, накрити кришкою і поставити в холодильник на 24 години. Маринована капуста з буряком готова, можна подавати до столу. Смачного!

Маринована капуста хрустка солодка

Інгредієнти:​​

  • Капуста – 2 кг
  • Морква – 300 г
  • Олія – ​​200 г
  • Оцет 9% – 100 мл
  • Перець чорний горошком – 10 шт.
  • Перець запашний горошком – 10 шт.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування - фото 365409

Рецепт приготування маринованої хрусткої солодкої капусти на зиму:

  1. Моркву почистити та вимити, нашаткувати або натерти на великій тертці.
  2. Капусту звільнити від верхнього листя і нашаткувати.
  3. Перемішати капусту з морквою.
  4. Капусту разом з морквою скласти в балон (бутель).
  5. Приготувати маринад для капусти: закип'ятити 1 л води, додати сіль, цукор, масло рослинне, перець горошок чорний і запашний, дати прокипіти 2-3 хвилини, влити оцет.
  6. Гарячий маринад відразу вилити в капусту.
  7. Закрити пластмасовою кришкою, обернути теплою ковдрою і повільно остудити. Потім поставити капусту в маринаді в холодне темне місце (наприклад в холодильник).
  8. Через добу капуста швидка в маринаді готова. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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