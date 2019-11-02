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Маринована капуста на зиму: прості рецепти швидкого приготування
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Маринована капуста смакує й окремо, і як один з інгредієнтів до пиріжків, пирогів, вареників, супів, других страв тощо. Це – характерна страва для української кухні, тож пропонуємо вам найкращі рецепти приготування капусти на зиму!
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Маринована капуста швидкого приготування
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 1 кг
- Морква – 1 шт
- Перець солодкий червоний – 1 шт
Для маринаду:
- Вода – 500 мл
- Оцет (столовий 9%) – 6 ст. л.
- Цукор – 7 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
- Олія соняшникова – 80 мл
Рецепт приготування маринованої капусти на зиму швидкого приготування:
- У киплячу воду додати сіль, цукор і соняшникову олію. Довести до кипіння. Зняти з вогню і додати оцет. Маринад готовий.
- Капусту шаткувати, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати соломкою. Все змішати й скласти в банки.
- Залити капусту з морквою і перцем маринадом (ще теплим). Поставити капусту в холодильник.
- Через 12 годин швидка маринована капуста буде готова!
Маринована капуста з болгарським перцем
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 2 кг
- Перець солодкий – 2 кг
- Часник – 3 зубки
- Оцет – 150 мл
- Олія – 150 мл
- Вода – 1 л
- Сіль – 2 ст. л.
- Цукор – 0,5 ст. л.
Рецепт приготування маринованої капусти з болгарським перцем на зиму:
- Капусту очистити від верхнього листя і нашаткувати.
- Перець очистити від плодоніжок і насіння, також нашаткувати соломкою.
- Часник почистити й нарізати соломкою або пластинками.
- Все перемішати.
- Банки й кришки ретельно вимити. Овочеву суміш викласти в підготовлені банки.
- Приготувати маринад: закип'ятити воду, додати сіль і цукор, добре прокип'ятити, потім влити рослинну олію та оцет. Дати закипіти й зняти з вогню.
- Гарячим маринадом залити капусту в банку.
- Прикрити кришкою і стерилізувати капусту в банку в каструлі з водою, при невеликому кипінні, 20-25 хвилин (для банок 0,7-1 л).
- Після стерилізації мариновану капусту з перцем і часником герметично закрити, перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження.
Маринована капуста пелюстка по-корейськи на зиму
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 2 кг
- Буряк – 0,5 кг
- Часник – 5-6 зубчиків (за смаком)
Для заливки:
- Вода – 1 л
- Сіль – 1 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Оцет 9% – 200 мл
Рецепт приготування маринованої капусти пелюстками по-корейськи на зиму:
- Видалити верхні листки качана, капусту нарізати великими часточками.
- Буряк очистити, вимити, нарізати тонкими широкими смужками.
- Часник очистити, розрізати навпіл кожен зубчик.
- У каструлю укладати шарами капусту, буряк і часник.
- Зробити маринад: закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перемішати, влити оцет і зняти з вогню.
- Капусту залити гарячим маринадом.
- Помістити зверху гніт і залишити капусту в кімнаті на 2-3 дні.
- Потім закрити кришкою і прибрати капусту в прохолодне місце. Маринована капуста з буряком буде готова через 3-4 дні.
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Маринована капуста з буряком
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 2 кг
- Морква (велика) – 1 шт.
- Буряк (великий) – 1 шт.
- Часник – 4-5 зубчика
Для маринаду:
- Олія – 70 мл
- Оцет 9% – 150 мл
- Вода – 1 л
- Сіль – 2,5 ст. л.
- Цукор – 120 г
- Перець горошком – 5 шт.
- Лавровий лист – 2-3 шт.
Рецепт приготування маринованої капусти з буряком на зиму:
- Нашаткувати капусту.
- Натерти на великій тертці моркву і буряк.
- Нарізати пелюстками часник.
- Все перемішати.
- Зварити маринад.
- Утрамбувати щільно овочі в банку. Залити гарячим маринадом.
- Дати повністю охолонути, накрити кришкою і поставити в холодильник на 24 години. Маринована капуста з буряком готова, можна подавати до столу. Смачного!
Маринована капуста хрустка солодка
Інгредієнти:
- Капуста – 2 кг
- Морква – 300 г
- Олія – 200 г
- Оцет 9% – 100 мл
- Перець чорний горошком – 10 шт.
- Перець запашний горошком – 10 шт.
- Сіль – 1 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
Рецепт приготування маринованої хрусткої солодкої капусти на зиму:
- Моркву почистити та вимити, нашаткувати або натерти на великій тертці.
- Капусту звільнити від верхнього листя і нашаткувати.
- Перемішати капусту з морквою.
- Капусту разом з морквою скласти в балон (бутель).
- Приготувати маринад для капусти: закип'ятити 1 л води, додати сіль, цукор, масло рослинне, перець горошок чорний і запашний, дати прокипіти 2-3 хвилини, влити оцет.
- Гарячий маринад відразу вилити в капусту.
- Закрити пластмасовою кришкою, обернути теплою ковдрою і повільно остудити. Потім поставити капусту в маринаді в холодне темне місце (наприклад в холодильник).
- Через добу капуста швидка в маринаді готова. Смачного!
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