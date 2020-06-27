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Марго Роббі зіграє у жіночій версії "Піратів Карибського моря"
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Американська актриса Марго Роббі зніметься у жіночій версії "Піратів Карибського моря". У новому фільмі Disney вона знову попрацює зі сценаристом Крістіною Ходсон (вони вже зустрічалися на знімальному майданчику картини "Хижі птахи", яку Роббі, до речі, зрежисирувала).
Відомо також, що ця частина буде абсолютно новим оригінальним продуктом, не пов'язаним з фільмами з Джонні Деппом. Всі головні ролі повинні дістатися жінкам.
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Якою буде роль Марго Роббі в новій версії "Піратів ...", поки невідомо. Це вже не перший досвід гри актриси в жіночому колективі. У стрічці "Хижі птахи", де Марго перевтілилася в героїню коміксів Харлі Квінн, всі головні ролі теж виконали жінки.
Якщо ви ще не бачили "Хижих пташок", то ми рекомендуємо це зробити. Трейлер має надихнути вас на це:
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