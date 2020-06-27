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5 сцен після титрів з відомих фільмів, які чомусь вирізали
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Сцена після титрів – улюблена іграшка багатьох режисерів, в якій вони дають собі волю. Тут можна і помахати у глядача перед носом жирним спойлером, щоб чекав виходу сиквелу, і показати смішні невдалі дублі. У цій підбірці розповімо про сцени, які чомусь прибрали.
Особливо часто такий прийом використовували останнім часом фільми Marvel, які настільки привчили до цього глядачів, що після закінчення фільмів тільки повні неофіти, які випадково забрели на сеанс вставали з крісел. Справжні фанати супергеройськи висиджували всі титри, аж до вираження подяк першій вчительці режисера.
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Оскільки післятитрові сцени стали вже практично обов'язковим пунктом програми, їх часто знімають відразу з фільмом. Але трапляється і таке, що в процесі роботи над картиною концепція може змінюватися. Тому деякі вже зняті сцени до відомих фільмів так ніколи і не побачили світ.
1. "Чорна Пантера"
У "Чорній пантері" є аж дві післятитрові сцени: у першій Т'Чалла виступає перед ООН і обіцяє ділитися зі світом секретами Ваканди. У другій глядачі бачать Бакі. Як розповів Себастіан Стен, який грає роль Джеймса Бьюкінена, на Wizard World Portland у 2018 році, сцена з ним була значно довшою, близько 8 хвилин. У ній його герой розмовляв з Шурі, а потім спілкувався і з іншими жителями Ваканди. Але, як видно, шоураннери вирішили, що 8 хвилин – це занадто навіть для найбільш відданих фанів.
2. "Бетмен проти Супермена"
Головний конкурент Marvel – DC не так часто тішить своїх фанатів післятитровими сценами, але це не означає, що вони зовсім не знімаються. Наприклад, у "Бетмена проти Супермена" була шикарна сцена зі Степовим Вовком, яка отримала назву "Причастя". У ній він поставав значно могутнішим, ніж у "Лізі справедливості", і вона б пояснила фразу Лекса Лютора в фіналі: "О, ні, він знайшов нас!"
Сцену цю Зак Снайдер планував запустити не після титрів, а випустити вірусним роликом в мережі через кілька днів після прем'єри фільму. Але шоураннери вирішили, що це занадто вже екстравагантний спосіб, і в майбутніх фільмах серії (наприклад, в "Аквамені" і "Шазамі") дотримувалися більш конвенціональних сцен після титрів.
3. "Воно. Частина I"
Попри те що "Воно" – явно не той фільм, якому були потрібні післятитрові сцени, режисер Енді Мускетті розповів в інтерв'ю Huffington Post, що хотів зняти коротку сцену буквально на кілька секунд про Беверлі Марш. У кадрі показали б iPhone, що задзвонив, а потім дорослу вже Беверлі, яка бере трубку. Але, на жаль, графік зйомок Джесіки Честейн не дозволив втілити це в життя.
Сцена не зробила б ніякого впливу на подальший розвиток подій. Проте це говорить, що Джессіка Честейн була затверджена на роль значно раніше, ніж про це стало офіційно відомо. Фактично вона була затверджена ще до того, як перший фільм вийшов на екрани.
4. "Нова Людина-Павук 2. Висока напруга"
У фільмі було записано відразу кілька післятитрових сцен, включаючи довгу сцену з Мері-Джейн Уотсон у виконанні Шейлін Вудлі і дуже дивну сцену з невідомою відрубаною головою. У "Людині-Павуку" є другорядна сюжетна лінія про Нормана Осборна – вченого, який помер від рідкісної генетичної хвороби. Ця ж хвороба перетворила його сина Гаррі Озборна на Зеленого Гобліна. Гаррі вижив у фільмі, і передбачається, що повернеться в наступних серіях. Деякі фанати підозрюють, що це ж шоураннери планували і для його батька.
На одному з етапів роботи у фільмі була післятитрова сцена, в якій невідома фігура наближалася до замороженої голові Нормана і наказувала йому прокинутися. Можливо, щоб в наступній частині франшизи Норман Озборн міг зруйнувати Нью-Йорк. Хоча без кінцівок це було б важкувато.
5. "Залізна людина"
У першій "Залізній людині" є післятитрова сцена, і вона всім відома: у ній Нік Ф'юрі пропонує Тоні Старку поговорити про участь в проєкті "Месники". Однак, як стало відомо зовсім недавно, спочатку сцена була значно довшою: вона була опублікована в колекційному виданні "Месників" у 2020 році. У ній Нік Ф'юрі згадує "радіоактивні укуси комах", "гамма-аварії" і "різних мутантів", натякаючи тим самим на Людину-Павука і Людей Ікс. Однак на момент виходу фільму прав на ці франшизи у Marvel ще не було, так що засновнику Щ.И.Т.а довелося притримати язика за зубами.
А ви дивитесь післятитрові сцени у кінотеатрах чи відразу ж біжите займати чергу у вбиральні?
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