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Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
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12 вересня у Києві відбувся щорічний національний конкурс краси Міс Україна 2019. Титул найкрасивішої дівчини нашої країни отримала Маргарита Паша, яка виборола перемогу у 24 дівчат. Представляємо коротку біографію та найспокусливіші знімки красуні.
12 вересня в столичному Палаці "Україна" відбувся грандіозний фінал національного конкурсу краси Міс Україна 2019. Переможницею стала Маргарита Паша. Корону їй передала Міс Україна 2018 Леоніла Гузь. Дівчина отримала грошовий приз – 400 тисяч гривень. Красуня представить Україну на 69 міжнародному конкурсі Міс Світу 2019, який відбудеться в Таїланді у грудні.
Тут більше: Міс Україна 2019: стало відомо, хто переміг у конкурсі краси
Маргарита Паша
коротка біографія та фото
Відомо, що Маргарита у 2018 році отримала ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент", а зараз дівчина навчається на 3 курсі у Київському інституту міжнародних відносин. Красуня є ще й майстром спорту з художньої гімнастики.
Область: Харківська;
Вік: 24 роки;
Зріст: 174 см.
Люблю допомагати людям (діткам), по своїй натурі я – філантроп. Виграти конкурс "Міс Україна" – це моя заповітна мрія ще з дитинства, – розповіла дівчина.
А зараз представляємо добірку найспокусливіших кадрів найкрасивішої дівчини України 2019. Насолоджуйтеся:
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