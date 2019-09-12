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Міс Україна 2019: стало відомо, хто переміг у конкурсі краси
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12 вересня у Києві відбувся видовищний конкурс краси Міс Україна 2019, за перемогу в якому боролися 24 красунь з усіх куточків нашої країни. Претендентки відчайдушно намагалися підкорити серця суддів, проте тільки одна дівчина виборола титул головної красуні.
Сьогодні пройшов щорічний національний конкурс Міс Україна 2019, головним посилом якого цьогоріч була ідея чотирьох континентів: Європи, Азії, Америки та Африки. А головна місія – гідне представлення нашої країни і популяризація України в усьому світі.
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Ведучим шоу був артистичний Володимир Остапчук, а оцінювали 24 красунь такі зіркові судді: Маша Єфросиніна, Андре Тан, Олександра Кучеренко, Микола Тищенко, Юлія Айсіна, Юрій Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук та Ірина Горова.
Так, переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша, яка й здобула звання найкрасивішої дівчини України у 2019 році. Корону красуні вручила Леоніла Гузь, яка здобула перемогу у конкурсі минулого року.
Крім цього, титул Miss Earth отримала Олена-Евеліна Фірут, яка поїде на один з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси, що проводиться під егідою ООН.
Також переможницею стала і Марина Кіосе, Дівчина представить Україну на четвертому за величиною конкурсі краси Miss International.
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