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Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО)
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Розповідаємо вам, який дизайн нігтів буде популярний восени 2020 році. Читайте далі та дізнайтеся, які трендові форми та кольори манікюру варто обирати модницям цієї осені.
Восени змінюється погода і гардероб, тож змін зазнає і манікюр, який має пасувати до одягу, настрою та зовнішніх умов. Літні малюнки з пальмами вже не роблять, а сніжинки ще не актуальні. Які ж ідеї варто застосовувати до манікюру восени?
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Оксамитовий манікюр на осінь
Новий тренд осені – бархатні нігті. Такий ефект можна отримати завдяки спеціальним блискіткам, які зверху не перекриваються топом.
Це може бути не суцільний ніготь, а якийсь елемент дизайну.
Актуальний манікюр з фольгою
Фольга знову актуальна, проте не так, як раніше. Тепер модно, коли її мало. Маленькі акценти з фольги виглядають цікаво й не перенавантажують дизайн.
Це може бути напис з фольги або з французький манікюр з фольгованим краєм.
Легкі вкраплення фольги та поєднання різних технік дизайну виглядає круто!
Осінні малюнки на нігті
Не обирайте агресивні великі малюнки з осінньою тематикою. Гарбузи та кленове листя виглядає дещо старомодно. Обирайте тендітні картинки на нігті.
Особливо елегантно виглядають малюнки на матових нігтях.
Зараз у моді – квіткова тема. Малюнки стеблинок, квітів та комашок виглядають цікаво на нігтях.
Модний колір лаку для манікюру на осінь 2020
Цієї осені модні насичені, але не яскраві кольори.
Нюд – завжди актуальний.
Матові нігті – завжди гарна ідея!
Можете використовувати колор-блок у поєднанні кольорів для манікюру.
Ось палітра актуальних кольорів для манікюру на цю осінь:
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