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Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО)

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ідеї для осіннього манікюру - фото 1
ідеї для осіннього манікюру

Розповідаємо вам, який дизайн нігтів буде популярний восени 2020 році. Читайте далі та дізнайтеся, які трендові форми та кольори манікюру варто обирати модницям цієї осені.

Восени змінюється погода і гардероб, тож змін зазнає і манікюр, який має пасувати до одягу, настрою та зовнішніх умов. Літні малюнки з пальмами вже не роблять, а сніжинки ще не актуальні. Які ж ідеї варто застосовувати до манікюру восени?

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Оксамитовий манікюр на осінь

Новий тренд осені – бархатні нігті. Такий ефект можна отримати завдяки спеціальним блискіткам, які зверху не перекриваються топом.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423815

Це може бути не суцільний ніготь, а якийсь елемент дизайну.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423827

Актуальний манікюр з фольгою

Фольга знову актуальна, проте не так, як раніше. Тепер модно, коли її мало. Маленькі акценти з фольги виглядають цікаво й не перенавантажують дизайн.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423809

Це може бути напис з фольги або з французький манікюр з фольгованим краєм.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423816

Легкі вкраплення фольги та поєднання різних технік дизайну виглядає круто!

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423824
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423828

Осінні малюнки на нігті

Не обирайте агресивні великі малюнки з осінньою тематикою. Гарбузи та кленове листя виглядає дещо старомодно. Обирайте тендітні картинки на нігті.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423810
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423822

Особливо елегантно виглядають малюнки на матових нігтях.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423818

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423826

Зараз у моді – квіткова тема. Малюнки стеблинок, квітів та комашок виглядають цікаво на нігтях.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423823
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423829
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423830
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423831

Модний колір лаку для манікюру на осінь 2020

Цієї осені модні насичені, але не яскраві кольори.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423811

Нюд – завжди актуальний.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423808

Матові нігті – завжди гарна ідея!

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423817
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423820
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423834

Можете використовувати колор-блок у поєднанні кольорів для манікюру.

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423819

Ось палітра актуальних кольорів для манікюру на цю осінь:

Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423821
Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО) - фото 423825

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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