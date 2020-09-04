Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО)

Розповідаємо вам, який дизайн нігтів буде популярний восени 2020 році. Читайте далі та дізнайтеся, які трендові форми та кольори манікюру варто обирати модницям цієї осені.

Восени змінюється погода і гардероб, тож змін зазнає і манікюр, який має пасувати до одягу, настрою та зовнішніх умов. Літні малюнки з пальмами вже не роблять, а сніжинки ще не актуальні. Які ж ідеї варто застосовувати до манікюру восени?

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Оксамитовий манікюр на осінь

Новий тренд осені – бархатні нігті. Такий ефект можна отримати завдяки спеціальним блискіткам, які зверху не перекриваються топом.

Це може бути не суцільний ніготь, а якийсь елемент дизайну.

Актуальний манікюр з фольгою

Фольга знову актуальна, проте не так, як раніше. Тепер модно, коли її мало. Маленькі акценти з фольги виглядають цікаво й не перенавантажують дизайн.

Це може бути напис з фольги або з французький манікюр з фольгованим краєм.

Легкі вкраплення фольги та поєднання різних технік дизайну виглядає круто!

Осінні малюнки на нігті

Не обирайте агресивні великі малюнки з осінньою тематикою. Гарбузи та кленове листя виглядає дещо старомодно. Обирайте тендітні картинки на нігті.

Особливо елегантно виглядають малюнки на матових нігтях.

Зараз у моді – квіткова тема. Малюнки стеблинок, квітів та комашок виглядають цікаво на нігтях.

Модний колір лаку для манікюру на осінь 2020

Цієї осені модні насичені, але не яскраві кольори.

Нюд – завжди актуальний.

Матові нігті – завжди гарна ідея!

Можете використовувати колор-блок у поєднанні кольорів для манікюру.

Ось палітра актуальних кольорів для манікюру на цю осінь:

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