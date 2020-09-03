Топ-7 найпоширеніших помилок у догляді за обличчям

Часто жінки припускаються помилок в догляді за особою, а потім бідкаються: від чого шкіра така суха, жирна тощо? Б'юті-блогер Ваша Наташа перерахувала речі, які не варто робити, щоб не нашкодити собі і своїй красі.

За її словами НІКОЛИ не можна:

вмиватися милом! Не раджу робити це, принаймні часто, можна сильно висушити шкіру (не варто багато вмиватися борним або дігтярним милом, вони сушать найбільше)

користуватися тим самим продуктом, що і мама / подруга і Маша з сусіднього двору! Немає універсальних засобів, якщо твоїй подрузі підходить один догляд, немає ніякої гарантії, що він так само добре підійде тобі

не роби скраб, якщо є активні висипання! Інакше ти просто травмуєш шкіру і посилиш висипання, вони розповзаються по всьому обличчю

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не мастити обличчя 1000 і 1 засобом. Не треба використовувати багато засобів одночасно, сенсу від цього ніякого не буде, твій догляд повинен складатися з декількох етапів

не використовуй рушник для тіла та обличчя разом! Раджу витирати обличчя одноразовими серветками, вже через тиждень побачиш ефект

не використовуй засоби в складі зі спиртом

не наносити тональний засіб товстим шаром, щоб приховати всі прищі! Чим товстіший шар, тим менше видно прищі на твою думку? От і ні. Тональна основа має бути тонкою вуаллю на вашому обличчі, а для прищів і почервоніння є коректори, від зеленого до бежевого.

Як доглядати за обличчям

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