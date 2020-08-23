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Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
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Чоловічі шорти – практична та зручна літня альтернатива штанів. У них теж можна виглядати презентабельно, якщо вдало підібрати модель, колір і поєднання. Тож представляємо шпаргалку для модників – 10 стильних ідей з шортами на всі випадки життя.
Якщо тобі подобається носити шорти, і ти хотів би продовжувати це робити, не побоюючись виглядати безглуздо або недоречно, тоді цей гайд з пошуку незвичайного образу та стилю допоможе тобі робити це правильно.
До теми: Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
З чим носити шорти чоловікам: 10 стильних образів
#1
Рожевий світшот і рожеві шорти – обов'язкові складові в гардеробі джентльменів з почуттям стилю. Дуже доречно тут виглядають білі низькі кеди з щільної тканини.
#2
Біла сорочка з коротким рукавом з принтом буде виглядати прекрасно у поєднанні зі світло-коричневими шортами. Як взуття тут просяться світлі кросівки.
#3
Склавши ансамбль з білої футболки і з блакитних шортів, можна спокійно йти на побачення з коханою або зустріч з друзями в невимушеній обстановці. Якщо ти не проти поекспериментувати? Тоді доверши образ білими кросівками.
#4
Біла футболка з круглим вирізом і бежеві шорти з принтом дозволять створити простий і комфортний образ для вихідного дня в парку або вечора в пабі з друзями. Чорно-білі кросівки допоможуть зробити ансамбль менш суворим.
#5
Фанатам стилю casual полюбиться образ з чорного лонгсліву з горловиною на ґудзиках і сірих шортів. Білі низькі кеди з щільної тканини з принтом виграшно доповнять цей ансамбль.
#6
Попри свою простоту, дует білої сорочки з довгим рукавом і рожевих шортів незмінно подобається стильним чоловікам, а також підкорює серця жінок. Темно-синьо-білі сліпони з щільної тканини в горизонтальну смужку стануть чудовим доповненням до твого образу.
#7
Бежева сорочка з довгим рукавом і бежеві шорти – обов'язкові речі в гардеробі стильного чоловіка. Переходячи до взуття, можна завершити лук бежевими сліпонами з щільної тканини.
#8
Якщо ти робиш ставку на зручність і практичність, бежева сорочка з коротким рукавом з принтом і сині порвані шорти – чудовий вибір для модного чоловічого образу на кожен день. Любителі модних експериментів можуть доповнити лук чорно-білими низькими кедами з щільної тканини, тим самим додавши в нього трішки вишуканості.
#9
Зручне поєднання білої сорочки з коротким рукавом з квітковим принтом і темно-сірих джинсових шортів безумовно буде привертати жіночі погляди. Чорно-білі низькі кеди з щільної тканини – хороший вибір, щоб довершити образ.
#10
Якщо ти робиш ставку на комфорт і функціональність, біло-чорна футболка з круглим вирізом з принтом та чорні шорти у вертикальну смужку – класний вибір для розслабленого чоловічого образу на кожен день. Якщо ти любиш поєднувати у своїх ансамблях різні стилі, на ноги можна одягнути білі низькі кеди.
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