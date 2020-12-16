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Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
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Зробили для вас підбірку красивих і розкішних ідей манікюру на Новий Рік 2021 з фото. Обирайте дизайн нігтів в трендових кольорах з малюнками, блискітками, камінням, фольгою тощо.
Зустрічайте Новий Рік 2021 з гарними нігтиками, які доповнять ваш святковий образ. Підготували для вас цікаві варіанти новорічного манікюру. Оберіть той, який вам найбільше припав до душі: класичний, екстравагантний, блискучий, кумедний, загадковий, цікавий...
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Тренди новорічного манікюру 2021
У цьому році ми ще ближче до того, щоб забути про слово "тренд", адже стає модним усе! Можете робити будь-що, що вам до вподоби. Звичайно, є певні дизайни та фішки у манікюрі, які більш популярні, а є ті, які любить менша кількість людей. Далі – найвдаліші варіанти дизайну нігтів на Новий Рік 2021.
Ідеї новорічного манікюру
Світлий манікюр
Найцікавіший світлий манікюр взимку – це імітація снігу – білий з блискітками, прозорий з білим чи срібним.
До прикладу, оберіть червоно-білий візерунок, який нагадує святковий льодяник.
Темний манікюр
Темний святковий манікюр – це глибокі сині, чорні, зелені кольори з додаванням блискіток та сяйва.
Різнокольоровий манікюр
Святкові льодяники від Санти Клауса на ваших нігтях – цікава ідея.
Манікюр з Биком
2021 рік – це рік Бика за східною традицією, тож можете обрати дизайн, у якому фігуруватимуть тваринні принти, а саме коров'ячий, або ж представник цього року – Бик – своєю персоною.
Манікюр з блискітками
Манікюр зі стразами
Стрази в дизайні нігтів використовують у вигляді окремих акцентів – серцевинка сніжинки, замість пелюсток квіточки, декоративне оздоблення намальованої картинки на нігтях тощо.
В'язаний манікюр
Дизайн нігтів, який імітує в'язані речі не перестає бути актуальним, адже взимку такий манікюр додає особливого затишку та шарму вашим нігтям.
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