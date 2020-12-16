Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото

Зробили для вас підбірку красивих і розкішних ідей манікюру на Новий Рік 2021 з фото. Обирайте дизайн нігтів в трендових кольорах з малюнками, блискітками, камінням, фольгою тощо.

Зустрічайте Новий Рік 2021 з гарними нігтиками, які доповнять ваш святковий образ. Підготували для вас цікаві варіанти новорічного манікюру. Оберіть той, який вам найбільше припав до душі: класичний, екстравагантний, блискучий, кумедний, загадковий, цікавий...

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Тренди новорічного манікюру 2021

У цьому році ми ще ближче до того, щоб забути про слово "тренд", адже стає модним усе! Можете робити будь-що, що вам до вподоби. Звичайно, є певні дизайни та фішки у манікюрі, які більш популярні, а є ті, які любить менша кількість людей. Далі – найвдаліші варіанти дизайну нігтів на Новий Рік 2021.

Ідеї новорічного манікюру

Світлий манікюр

Найцікавіший світлий манікюр взимку – це імітація снігу – білий з блискітками, прозорий з білим чи срібним.

До прикладу, оберіть червоно-білий візерунок, який нагадує святковий льодяник.

Ніжний французький манікюр зі срібним кантиком та сріблястими сніжинками – ідеальний святковий варіант.

На білому матовому покритті намалюйте зелені ялинкові гілки. Також на білому матовому манікюрі матимуть гарний вигляд засніжені гори. На нюдовому кольорі можна зімітувати напилення снігу та намалювати сніжинки.

Темний манікюр

Темний святковий манікюр – це глибокі сині, чорні, зелені кольори з додаванням блискіток та сяйва.

Білі сніжинки виглядають контрастно на чорному покритті.

Цікава фішка новорічного манікюру на 2021 рік – намальований бокал, сповнений блискіток. Чорний з золотим – безпрограшний варіант. Також можете обрати готові білі наліпки та прикрасити ними нігті.

Різнокольоровий манікюр

Святкові льодяники від Санти Клауса на ваших нігтях – цікава ідея.

Червоний з золотим – це святкове поєднання кольорів. Швидко і легко можна намалювати сніговика на ваших нігтях. Приміром, ось так: Зірочки та святкові атрибути також гарно. Приклади таких робіт від різних майстрів манікюру: Ще новорічний манікюр буде цікавим, якщо намалювати на нігтях знайомі та впізнавані усіма образи, приміром, Ґрінча чи Діда Мороза: Якщо хочете яскравий манікюр, але без прив'язки до зимових образів, то скористайтеся різними декоративними елементами, до прикладу, пісочком чи фольгою:

Манікюр з Биком

2021 рік – це рік Бика за східною традицією, тож можете обрати дизайн, у якому фігуруватимуть тваринні принти, а саме коров'ячий, або ж представник цього року – Бик – своєю персоною.

Манікюр з блискітками

Святкової атмосфери та дрібку магії додають блискітки. Вони є різних розмірів, кольорів та фактури, тож оберіть те, що подобається саме вам.

Манікюр зі стразами

Стрази в дизайні нігтів використовують у вигляді окремих акцентів – серцевинка сніжинки, замість пелюсток квіточки, декоративне оздоблення намальованої картинки на нігтях тощо.

В'язаний манікюр

Дизайн нігтів, який імітує в'язані речі не перестає бути актуальним, адже взимку такий манікюр додає особливого затишку та шарму вашим нігтям.

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