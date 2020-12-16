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Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото

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ідеї святкового дизайну нігтів на Новий Рік 2021 - фото 1
ідеї святкового дизайну нігтів на Новий Рік 2021

Зробили для вас підбірку красивих і розкішних ідей манікюру на Новий Рік 2021 з фото. Обирайте дизайн нігтів в трендових кольорах з малюнками, блискітками, камінням, фольгою тощо.

Зустрічайте Новий Рік 2021 з гарними нігтиками, які доповнять ваш святковий образ. Підготували для вас цікаві варіанти новорічного манікюру. Оберіть той, який вам найбільше припав до душі: класичний, екстравагантний, блискучий, кумедний, загадковий, цікавий...

Читайте також: Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати

Тренди новорічного манікюру 2021

У цьому році ми ще ближче до того, щоб забути про слово "тренд", адже стає модним усе! Можете робити будь-що, що вам до вподоби. Звичайно, є певні дизайни та фішки у манікюрі, які більш популярні, а є ті, які любить менша кількість людей. Далі – найвдаліші варіанти дизайну нігтів на Новий Рік 2021.

Ідеї новорічного манікюру

Світлий манікюр

Найцікавіший світлий манікюр взимку – це імітація снігу – білий з блискітками, прозорий з білим чи срібним.

До прикладу, оберіть червоно-білий візерунок, який нагадує святковий льодяник.

Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439375
Ніжний французький манікюр зі срібним кантиком та сріблястими сніжинками – ідеальний святковий варіант.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439380
На білому матовому покритті намалюйте зелені ялинкові гілки.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439381
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439382
Також на білому матовому манікюрі матимуть гарний вигляд засніжені гори.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439383
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439384
На нюдовому кольорі можна зімітувати напилення снігу та намалювати сніжинки.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439407
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439414

Темний манікюр

Темний святковий манікюр – це глибокі сині, чорні, зелені кольори з додаванням блискіток та сяйва.

Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439378
Білі сніжинки виглядають контрастно на чорному покритті.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439424
Цікава фішка новорічного манікюру на 2021 рік – намальований бокал, сповнений блискіток.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439423
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439416
Чорний з золотим – безпрограшний варіант.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439411
Також можете обрати готові білі наліпки та прикрасити ними нігті.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439415

Різнокольоровий манікюр

Святкові льодяники від Санти Клауса на ваших нігтях – цікава ідея.

Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439386
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439404
Червоний з золотим – це святкове поєднання кольорів.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439403
Швидко і легко можна намалювати сніговика на ваших нігтях. Приміром, ось так:
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439474
Зірочки та святкові атрибути також гарно. Приклади таких робіт від різних майстрів манікюру:
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439476
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439401
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439412
Ще новорічний манікюр буде цікавим, якщо намалювати на нігтях знайомі та впізнавані усіма образи, приміром, Ґрінча чи Діда Мороза:
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439410
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439421
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439419
Якщо хочете яскравий манікюр, але без прив'язки до зимових образів, то скористайтеся різними декоративними елементами, до прикладу, пісочком чи фольгою:
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439465
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439469

Манікюр з Биком

2021 рік – це рік Бика за східною традицією, тож можете обрати дизайн, у якому фігуруватимуть тваринні принти, а саме коров'ячий, або ж представник цього року – Бик – своєю персоною.

Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439377
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439475
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439402
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439417
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439413
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439462

Манікюр з блискітками

Святкової атмосфери та дрібку магії додають блискітки. Вони є різних розмірів, кольорів та фактури, тож оберіть те, що подобається саме вам.
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439376
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439466
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439473
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439472
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439464
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439385
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439459

Манікюр зі стразами

Стрази в дизайні нігтів використовують у вигляді окремих акцентів – серцевинка сніжинки, замість пелюсток квіточки, декоративне оздоблення намальованої картинки на нігтях тощо.

Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439422
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439463
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439420
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439457
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439461

В'язаний манікюр

Дизайн нігтів, який імітує в'язані речі не перестає бути актуальним, адже взимку такий манікюр додає особливого затишку та шарму вашим нігтям.

Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439379
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439387
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439405
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439400
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439418
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото - фото 439467

До теми: Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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