Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: у мережі зявилися перші вражаючі кадри тревел-шоу

Уже 9 травня стартує нове шоу про подорожі Дмитра Комарова. У рамках проєкту телеведучий розповідатиме про переваги мандрівок Україною. А тим часом опубліковані перші кадри, які перехоплюють подих.

Мандрівник з досвідом та популярний ведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вперше буде досліджувати не далекі країни, а Україну. І на своїй сторінці в Instagram опублікував приголомшливий анонс тревел-шоу. Судячи з відео, ведучий політає на повітряній кулі, відвідає заповідний острів Джарилгач, дослідить Карпати, побачить знамениті рожеві соляні озера в Херсонській області та багато іншого.

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"Спеціально для вас ми зробили яскраву нарізку найкрасивіших місць України. Неймовірні куточки, фантастична природа і неземна краса. І це – лише мала частина того, що ми зняли. Найкраще – попереду", – заінтригував Комаров.

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