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Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
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Карантин по всьому світу пом'якшується, а разом із цим з'являється можливість подорожувати. Так, українців уже приймають Угорщина та Чорногорія. Втім, є низка вимог до безпеки, яких слід дотримуватися тим, хто хоче навідатися в ту чи іншу країну.
Ми закликаємо вас не бігти пакувати валізи, а уважно ознайомитися з умовами перебування в Угорщині та Чорногорії. Цілком імовірно, що не все вам підійде.
Візьміть на озброєння: З'явився сайт з усіма правилами для мандрівників по ЄС
Умови перетину кордону Чорногорії
У Чорногорію можуть в'їхати мешканці України з негативним результатом тесту ПЛР на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. Тесту повинно бути не більше, ніж 48 годин. Відповідне рішення прийняв Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT).
Ці ж умови для в'їзду поширюються на жителів Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії. Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання, а не громадянства.
Умови перетину кордону Угорщини
Угорщина дозволила українцям в'їзд у 30-кілометрову зону без карантину за умови, що туристи покинуть країну протягом 24 годин. Також без обмежень дозволений транзит по всій території Угорщини.
Транзитний в'їзд в країну здійснюється цілодобово при наявності у громадянина документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, дозволу на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. Крім того, люди, які перетинають кордон повинні надати згоду на перевірку на COVID-19 і не мати ознак гострого респіраторного захворювання.
Зазначимо, що з 1 липня ЄС почне відкривати кордони для іноземців. Україна може увійти до списку країн, для яких знімуть обмеження у першу чергу, якщо буде відповідати певним критеріям.
Водночас в нашій країні адаптивний карантин продовжили до 31 липня. Це пов'язано зі щоденними зростання кількості інфікованих. Тож ми нагадуємо про те, що маски у громадських місцях носити НЕОБХІДНО, а також рекомендуємо уникати місць масового скупчення людей. Бережіть себе та своїх рідних.
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