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Мандрівник сфотографував найсекретнішу у світі субмарину: фотофакт

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Підводний човен Delfin - фото 1
Підводний човен Delfin / forbes

Знімок підводного човна типу Delfin, який є найсекретнішою кубинською субмариною, опублікували в мережі. Найсекретніший у світі військовий об'єкт несподівано потрапив в об'єктив туриста.

Delfin – один з найбільш засекречених підводних човнів. Військовим аналітикам відомо тільки одне фото цієї субмарини, причому знімок був низької якості.

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Мандрівник сфотографував найсекретнішу у світі субмарину: фотофакт - фото 390229

"Коли турист сфотографував мальовничу гавань Гавани, він не усвідомлював цінність того, що потрапило на знімок. У тіні, біля пристані за пальмою, ховалася один з найменш сфотографованих підводних човнів у світі", – пише джерело.

Відзначається, що зараз Delfin є єдиним підводним човном Куби. За часів холодної війни у кубинського флоту були три ударних підводні човни.

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Джерело: forbes
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