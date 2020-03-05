Мандрівник сфотографував найсекретнішу у світі субмарину: фотофакт

Знімок підводного човна типу Delfin, який є найсекретнішою кубинською субмариною, опублікували в мережі. Найсекретніший у світі військовий об'єкт несподівано потрапив в об'єктив туриста.

Delfin – один з найбільш засекречених підводних човнів. Військовим аналітикам відомо тільки одне фото цієї субмарини, причому знімок був низької якості.

І ще: У кросівках Puma розгледіли портрет Адольфа Гітлера: фотопорівняння

"Коли турист сфотографував мальовничу гавань Гавани, він не усвідомлював цінність того, що потрапило на знімок. У тіні, біля пристані за пальмою, ховалася один з найменш сфотографованих підводних човнів у світі", – пише джерело.

Відзначається, що зараз Delfin є єдиним підводним човном Куби. За часів холодної війни у кубинського флоту були три ударних підводні човни.

Читайте також: Бетмен змінює авто: у мережу злили фото нового Бетмобіля