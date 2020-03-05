Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Бетмен змінює авто: у мережу злили фото нового Бетмобіля

  • 46
Бетмобіль для Паттісона - фото 1
Бетмобіль для Паттісона / twitter

Режисер нового фільму про Темного лицаря Метт Рівз опублікував в мережі фотографії нового транспорту супергероя – Бетмобіля. Знімками Рівз поділився у своєму Twitter.

Режисер фільму "Бетмен" Метт Рівз показав новий Бетмобіль, на якому буде переміщатися супергерой у виконанні британського актора Роберта Паттінсона.

І ще: Ді Капріо став мемом через звичайного туриста

Стилістично новий Бетмобіль нагадує дещо видозмінений дизайн спортивного автомобіля, який з'являвся в коміксах протягом 1970-х і 80-х років.

Новий фільм про Бетмена вийде в прокат 25 червня 2021 року.

Бетмен змінює авто: у мережу злили фото нового Бетмобіля - фото 390195

Бетмен змінює авто: у мережу злили фото нового Бетмобіля - фото 390196

Бетмен змінює авто: у мережу злили фото нового Бетмобіля - фото 390197

Читайте також: Актор з Зоряних війн назвав доньку на честь персонажа, і це не Лея

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
  • 29 лютого, 16:50
  • 693
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 180
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 232067
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл