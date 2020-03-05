Бетмен змінює авто: у мережу злили фото нового Бетмобіля

Режисер нового фільму про Темного лицаря Метт Рівз опублікував в мережі фотографії нового транспорту супергероя – Бетмобіля. Знімками Рівз поділився у своєму Twitter.

Режисер фільму "Бетмен" Метт Рівз показав новий Бетмобіль, на якому буде переміщатися супергерой у виконанні британського актора Роберта Паттінсона.

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Стилістично новий Бетмобіль нагадує дещо видозмінений дизайн спортивного автомобіля, який з'являвся в коміксах протягом 1970-х і 80-х років.

Новий фільм про Бетмена вийде в прокат 25 червня 2021 року.

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