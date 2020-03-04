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У кросівках Puma розгледіли портрет Адольфа Гітлера: фотопорівняння

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У кросівках Puma розгледіли портрет Адольфа Гітлера: фотопорівняння - фото 1

У новій моделі кросівок Puma користувачі мережі розгледіли портрет Адольфа Гітлера. Популярний бренд відразу ж поспішили звинуватити у нацизмі.

Предметом пильної уваги і суперечок у мережі стала модель Storm Adrenaline. Якщо подивитися на це спортивне взуття зверху вниз, то можна побачити, що чорні лінії на носку і язичку кросівок дуже схожі на чубок і вуса.

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Деякі користувачі вважають, що кросівки схожі на портрет Адольфа Гітлера. Критики нагадали, що засновник компанії Puma Рудольф Дасслер і його брат Адольф підтримували нацистський режим. Водночас інші користувачі розгледіли в кросівках схожість з письменником Миколою Гоголем. Сама компанія поки ніяк не коментує порівняння.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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