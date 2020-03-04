У кросівках Puma розгледіли портрет Адольфа Гітлера: фотопорівняння

У новій моделі кросівок Puma користувачі мережі розгледіли портрет Адольфа Гітлера. Популярний бренд відразу ж поспішили звинуватити у нацизмі.

Предметом пильної уваги і суперечок у мережі стала модель Storm Adrenaline. Якщо подивитися на це спортивне взуття зверху вниз, то можна побачити, що чорні лінії на носку і язичку кросівок дуже схожі на чубок і вуса.

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Деякі користувачі вважають, що кросівки схожі на портрет Адольфа Гітлера. Критики нагадали, що засновник компанії Puma Рудольф Дасслер і його брат Адольф підтримували нацистський режим. Водночас інші користувачі розгледіли в кросівках схожість з письменником Миколою Гоголем. Сама компанія поки ніяк не коментує порівняння.

Скандал международного уровня вызвали кроссовки "Puma" (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C — ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020

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