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Мандалорець: трейлер 2 сезону серіалу і дата виходу
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У мережі з'явився перший тизер до другого сезону серіалу "Мандалорець" (Star Wars: The Mandalorian), а також стала відомою дата виходу нових епізодів. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
На офіційному Twitter-акануті серіалу "Манделорець" (Star Wars: The Mandalorian) з'явилось перше промо до продовження. Двохвилинний ролик вже зібрав понад 7 мільйонів переглядів, адже фанати з нетерпінням чекають на 2 сезон. Відзначимо, що його прем'єра запланована вже на 30 жовтня на сервісі Disney+ 30.
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Сюжет продовжить розгортатись навколо Мандалорця, який має привезти "малюка Йоду" у безпечне місце, адже на них досі триває полювання і є чимало персонажів, готових на все заради оплати.
У головних ролях: Педро Паскаль, Джанкарло Еспозіто, ДЖина Карано, Карл Везерс та інших.
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