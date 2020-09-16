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Мандалорець: трейлер 2 сезону серіалу і дата виходу

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Мандалорець 2 сезон - фото 1
Мандалорець 2 сезон / EW

У мережі з'явився перший тизер до другого сезону серіалу "Мандалорець" (Star Wars: The Mandalorian), а також стала відомою дата виходу нових епізодів. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Twitter-акануті серіалу "Манделорець" (Star Wars: The Mandalorian) з'явилось перше промо до продовження. Двохвилинний ролик вже зібрав понад 7 мільйонів переглядів, адже фанати з нетерпінням чекають на 2 сезон. Відзначимо, що його прем'єра запланована вже на 30 жовтня на сервісі Disney+ 30.

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Сюжет продовжить розгортатись навколо Мандалорця, який має привезти "малюка Йоду" у безпечне місце, адже на них досі триває полювання і є чимало персонажів, готових на все заради оплати.

У головних ролях: Педро Паскаль, Джанкарло Еспозіто, ДЖина Карано, Карл Везерс та інших.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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