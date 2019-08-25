Мандалорець: серіал з рекордним бюджетом готується до виходу цієї осені

До прем'єри готується серіал за Зоряними Війнами. Зйомки кожної серії новинки обійшлися у 15 мільйонів доларів!

Серіал Джона Фавро стартує в онлайн-кінотеатрі Disney + 12 листопада.

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Серіал за легендарними Зоряними Війнами стане найдорожчим за останні 50 років. За словами режисера, він знімав серіал як голлівудський блокбастер. За даними ЗМІ, один епізод шоу коштував творцям понад 15 мільйонів доларів.

"Після історій про Джанго і Боба Фетта у всесвіті Зоряних Воєн з'явиться ще один воїн. Дія Мандалорця розгорнеться після падіння Галактичної Імперії і до появи Першого Ордена. Ми подивимося на важку долю самотнього стрілка у віддалених куточках галактики за межами Нової Республіки", – наголосив Фавро.

В очікуванні гучної прем'єри пропонуємо вам подивитися трейлер до серіалу:

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