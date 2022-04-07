ДСНС запускає нову систему оповіщення: що потрібно знати

Державна служба надзвичайних ситуацій та мобільні оператори будуть використовувати нову систему оповіщень. Абонентам почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS найближчим часом.

Технологія Cell broadcast відтепер буде використовуватися, щоб сповіщати українців. Повідомлення з'являтиметься на екрані телефону поверх усіх програм або заблокованого екрана.

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ДСНС розгортає нову систему оповіщення, щоб оперативно інформувати населення про загрози. Повідомлення буде супроводжуватися гучним попереджувальним сигналом.

Українці дізнаватимуться про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.

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