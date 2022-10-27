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Війна Українська музика

Jerry Heil, Лилу45 та TVORCHI: з'явився лонглист Нацвідбору на Євробачення-2023

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Лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2022 - фото 1
Лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2022

Суспільне назвали імена 36 учасників лонглиста Національного відбору на Євробачення 2023. Частина з них добре відомі шанувальникам, але далеко не всі з них поборються за участь у відомому пісенному конкурсі.

Стало відомо, які українські виконавці позмагаються за можливість потрапити у Національний відбір на Євробачення 2023. Лонглист з 36 учасниками оприлюднили на офіційному сайті Суспільного. Відзначимо, що деякі з музикантів вже відомі українцям, адже виступали у Нацвідборі у попередні роки.

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Відомо, що всього надійшло 384 заявки, з яких вдалось виокремити імена 36 щасливчиків. А от перелік фіналістів мають оголосити до 17 листопада після прослуховування всіх учасників довгого списку.

Маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену, прокоментував музичний продюсер Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой).

Лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2023:

  1. 2Tone
  2. Angelina
  3. Dayton
  4. Demchuk
  5. Drevo
  6. Elysees
  7. Fiinka (Фіїнка)
  8. Havkа
  9. Jerry Heil
  10. Iana Kovaleva
  11. Kozak Siromaha
  12. Krutь
  13. Lue Bason
  14. Moisei
  15. Olivan
  16. Oohla
  17. Oy Sound System
  18. Sasha
  19. Seréen
  20. sexnesc
  21. Shy
  22. Skylerr
  23. Sowa
  24. Tember Blanche
  25. Tery
  26. Tvorchi
  27. Victoria Niro
  28. Vynohradova
  29. Zetetics
  30. Лилу45
  31. Макс Пташник
  32. Мія Рамарі
  33. Роялькіт
  34. Саша Фадєєва
  35. Тонка
  36. Циферблат

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 запланований на 17 грудня та пройде у прямому ефірі у форматі телеконцерту. Тим часом сам пісенний конкурс Євробачення у 2023 році від імені України прийме Ліверпуль (Велика Британія) вже у травні.

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