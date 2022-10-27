Jerry Heil, Лилу45 та TVORCHI: з'явився лонглист Нацвідбору на Євробачення-2023

Суспільне назвали імена 36 учасників лонглиста Національного відбору на Євробачення 2023. Частина з них добре відомі шанувальникам, але далеко не всі з них поборються за участь у відомому пісенному конкурсі.

Стало відомо, які українські виконавці позмагаються за можливість потрапити у Національний відбір на Євробачення 2023. Лонглист з 36 учасниками оприлюднили на офіційному сайті Суспільного. Відзначимо, що деякі з музикантів вже відомі українцям, адже виступали у Нацвідборі у попередні роки.

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Відомо, що всього надійшло 384 заявки, з яких вдалось виокремити імена 36 щасливчиків. А от перелік фіналістів мають оголосити до 17 листопада після прослуховування всіх учасників довгого списку.

Маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену, – прокоментував музичний продюсер Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой).

Лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2023:

2Tone Angelina Dayton Demchuk Drevo Elysees Fiinka (Фіїнка) Havkа Jerry Heil Iana Kovaleva Kozak Siromaha Krutь Lue Bason Moisei Olivan Oohla Oy Sound System Sasha Seréen sexnesc Shy Skylerr Sowa Tember Blanche Tery Tvorchi Victoria Niro Vynohradova Zetetics Лилу45 Макс Пташник Мія Рамарі Роялькіт Саша Фадєєва Тонка Циферблат

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 запланований на 17 грудня та пройде у прямому ефірі у форматі телеконцерту. Тим часом сам пісенний конкурс Євробачення у 2023 році від імені України прийме Ліверпуль (Велика Британія) вже у травні.

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