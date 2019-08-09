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Сімейка Адамсів повертається: дивіться веселий трейлер нового мультика 2019

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Мультик "Сімейка Адамсів" 2019 - фото 1
Мультик "Сімейка Адамсів" 2019

У мережі опублікували перший повноцінний трейлер анімаційної повнометражки за мотивами популярної франшизи "Сімейка Адамсів". Дивіться смішне відео, яке поверне вас у дитинство!

Телесеріал "Сімейка Адамсів" виходив ще в 60-х, а однойменний фільм побачив світ в 1991 році. Культові герої з'являлись і в інших екранізаціях, але новий анімаційний мультик буде найбільш наближений до першоджерела – коміксів.

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Режисером нової версії "Сімейки Адамсів" виступив Конрад Вернон ("Шрек 2"). Головних героїв озвучили топові голлівудські зірки. Так, щасливу пару Гомеса і Мортіші зіграли Шарліз Терон і Оскар Айзек. "Молодше покоління" – Венсді і Пагслі – говорять голосами Хлої Морец і Фінна Вулфарда. А в ролі кузена Ітта, найзагадковішого члена сім'ї, ми почуємо знаменитого репера Snoop Dogg.

Дивитись онлайн трейлер мультика "Сімейка Адамсів" 2019:

Прем'єра повнометражного мультфільму відбудеться 31 жовтня. Її, зрозуміло, приурочать до Хелловіну.

Цікаво, що 6 серпня 2019 виповнився 81 рік з того часу, як в тижневику The New Yorker вийшов перший випуск коміксу "Я забув свої ковзани" Чарльза Аддамса.

У ньому комівояжер намагається продати пилосос жінці, яка пізніше отримала ім'я Мортіша. За ними спостерігає високий бородатий хлопець: з часом він стане Ларчем. Так Аддамси і з'явились на світ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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