Максимум успіху! 5 мотиваційних книг, які варто прочитати під час карантину

Попри всі ефективні практики з тренінгами, автори цих книжок попереджають, що у гонитві за успіхом головне – не втратити себе. Тобто корисність планування полягає не в тому, щоб переробити мільйон справ за рекордний термін, а в тому, щоб бути собою.

"Просто космос. Практикум із Agile-життя, сповненого сенсу й енергії", Катерина Ленгольд

(Х.: Фабула, 2020)

Як відомо, життя в стилі agile передбачає "живі" стосунки з середовищем і людьми, які важливіші за роботу. Так само творча співпраця – важливіша за умови контракту, а готовність до змін – за початковий план. Нарешті, продукт, який працює важить більше, ніж документація до нього. Як вийти на рівень такого життя – у цій книжці, де авторкою викладена agile-методологія і її власна система 9-тижневих спринтів. Практичні поради стосуються постановки цілей, боротьби з прокрастинацією, формування корисних звичок, організації сну, відпочинку, харчування й дотримання емоційної гігієни.

"Зараз ви це читаєте і думаєте: "Вона або геній, або робот. Можливо, те й інше", – застерігає авторка. " А от і ні. Я зустрічала справжніх геніїв, тому точно знаю, що я до них не належу. У мене добра пам’ять і непогані математичні здібності, але на цьому, мабуть, усе. Усі мої досягнення – результат упертості й уміння ставити чіткі цілі, нарізати їх на маленькі шматочки, планувати кроки для їхньої реалізації і знаходити мотивуючу морквину – винагороду за досягнуті результати".

"Три сили. Як виховують в успішних спільнотах", Емі Чуа, Джед Рубенфелд

(К.: Yakaboo Publishing, 2019)

Ця книжка, як зауважують її автори, про одну з одвічних "виховних" загадок людства, а саме – чому декому, попри не надто перспективне походження, вдається піднятися на величезні висоти, а інші, маючи на позір такі самі здібності за собою й такі самі перешкоди перед собою, взагалі нічого не досягають. Тож нам пропонують дізнатися про новий погляд на успіх – його приховані двигуни, внутрішню динаміку й ціну, і платити за нього доводиться дорого, іноді навіть здоров'ям.

Однак якщо правильно зрозуміти й опанувати описану тут концепцію трьох культурних рис, вона стає джерелом розширення можливостей, понад якесь окреме визначення успіху. "Насправді, Три сили доступні будь-кому, – переконують автори. – Це сукупність цінностей і переконань, звичок і вмінь. Індивіди будь-якого походження здатні інтегрувати їх у власне життя або життя своїх дітей, і це надасть можливостей досягти того успіху, який вони самі для себе визначають".

"Нeздoлaннi. Пpo збiльшeння кiлькocтi тexнoлoгiй, якi пpизвoдять дo звикaння, i пpo бiзнec, який тpимaє нa гaчку", Адам Альтер

(К.: BookChef, 2018)

Крім явного криміналу в Мережі, існує також "невинна", але не менш зловісна для користувачів загроза у вигляді залежності. Люди будь-якого віку стають залежними від своїх ґаджетів і ця хвороба швидко набуває розмаху епідемії. Можливо, ви вже відчули на собі вплив технологічного прогресу й хитрого маркетингу. Вільний час присвячуєте читанням стрічки новин у соціальній мережі? Відзначаєте кожну дію в додатках на смартфоні? Не можете провести вечір без улюбленої відеогри?

Загалом соціальні мережі, відеоігри, смартфони – усе, що стає звичкою, навіть корисною, має шанси стати залежністю. Натомість завдяки цій книжці можна дізнатися: як формується поведінкова залежність що таке "ігрофікація" в чому біологічна сутність звички про шість складників поведінкової залежності та багато іншого!

"Мистецтво залишатися непоміченим. Хто ще читає ваші імейли?", Кевін Митник

(К.: Наш Формат, 2019)

У цій книжці про технології, інформаційну безпеку і медіаграмотність нас від самого початку нагадують, як щодня кількість інтepнeт-дaниx пpo кoжну людину зpocтaє в гeoмeтpичнiй пpoгpeciї. Тoму xoч би якoю пpивaбливoю булa iлюзiя кoнфiдeнцiйнocтi, ми aж нiяк нe є нeвидимкaми для cвiту. Нaвiть якщo ви нe публiчнa ocoбa, пo тoй бiк eкpaнa знaють, щo ви їли нa oбiд. Зa вами мoжe шпигувати будь-xтo i будь-що, нaвiть oфicний принтер.

Oднaк від цьoгo мoжнa зaxиcтитиcя, і саме в цій книжці для тих, кoгo туpбує влacнa бeзпeкa в iнтepнeтi автор дocтупнo poзпoвiдaє, як зaлишaтиcя нeпoмiчeним в iнтepнeтi, дaє пopaди, якиx пapoлiв кpaщe нe використовувати тa як зaпoбiгти викраденню ocoбиcтиx даних.

"Сам себе психолог. Самые эффективные приемы психологической реабилитации", Татьяна Трофименко

(Х.: Клуб Семейного Досуга, 2019)

Ця книжка допоможе впоратися зі складними, стресовими життєвими ситуаціями без допомоги психолога. У результаті її прочитання покращиться психологічний і фізичний стан. Видання вплине на читача як єдиний текстовий інформаційний масив. Ефективність такого впливу доведена попередніми 23 книгами авторки, кожна з яких вирішує свій спектр завдань. На сторінках зокрема цієї книжки можна знайти прийоми, які дозволяють впоратися з важкими ситуаціями, відпустити образи і навіть скорегувати долю.

Тож цікавими видасться формування долі роботою мозку, техніка "Екскаватор" від образ і при розриві відносин, образи на маніпуляторів і енергетичних вампірів, реальні причини страхів і фобій і багато іншого і багато іншого. Таким чином, читач отримає психологічну підтримку, яку надав би розумний і дуже добре розуміючий друг в скрутних життєвих ситуаціях.

Ігор Бондар-Терещенко

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