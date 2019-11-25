Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти

Часом життєвого досвіду митця забагато для однієї художньої форми – на кшталт пісні, тексту або картини. Тоді музиканти стають письменниками і навпаки. Ми зібрали для вас найяскравіші книжки останніх років, які написали українські музиканти.

"Реп'яхи", Сергій Колос Мартинюк (Фіолет)

Сергій Колос Мартинюк – лідер гурту Фіолет, письменник та поет. 13 грудня у київській книгарні "КнигоЛенд" відбудеться презентація дебютної поетичної збірки митця "Реп'яхи" від видавництва "Фабула". Це друга книга в бібліографії Колоса: дебютний роман "Капітан Смуток" вийшов друком у 2018 році. Гості презентації зможуть першими оцінити опубліковані поетичні твори Сергія Мартинюка.

"Між моїм першим написаним віршем, датованим далеким 1993 роком і виданням дебютної поетичної збірки восени 2019-го, минуло понад чверть століття. За цей час я змінив кілька міст, вивчився на політолога, зайнявся організацією фестивалів, створив доволі популярний український гурт, одружився, завів собаку, закохався у Київ, полюбив оливки, став слухати музику на вінілі і вкотре вернув до паперових книг", – зазначає у післямові нової книги Сергій Колос Мартинюк.

"Червоні Хащі", Фоззі (ТНМК)

Книга Олександра Сидоренка, більш відомого за сценічним ім'ям Фоззі, "Червоні Хащі" вийшла друком у 2019 році у Видавництві Старого Лева. Це десята книжка авторства учасника гурту ТНМК, однак лише друга українською мовою.

"Червоні Хащі" – книжка про те, як віднайти загублений або забутий чи вичерпаний роками сенс життя. Це історія мешканців будинку для людей похилого віку, який стоїть посеред лісу біля Черкасі", – зазначають на сайті ВСЛ.

"Добрі новини з Аральського моря", Ірена Карпа (Qarpa)

Ірена Карпа – українська письменниця, співачка, журналістка, телеведуча та перший секретар з питань культури посольства України у Франції. Творчість мисткині безперервно перетікає з однієї художньої форми в іншу. На рахунку гурту Qarpa 9 альбомів, а за останні 19 років Ірена Карпа видала 13 книжок. "Добрі новини з Аральського моря" авторка презентувала у 2019 році, книга вийшла у видавництві #книголав.

"Роман писався три роки, вбираючи в себе реальні історії реальних жінок. Через це в ньому нема ні повністю позитивних, ні повністю негативних героїнь, а є різні психотипи, де кожна читачка знайде себе. Хтось буде бісити, хтось смішити, хтось змусить плакати. Бо в книзі є все: фешн, секс, стиль життя, зрада, втеча, пошук себе, вбивство, інтрига, смак вина і багато-багато Парижа", – коментує Ірена Карпа.

"Антена", Сергій Жадан (Жадан і Собаки)

Сергій Жадан вже понад 10 років поєднує у своїй творчості поезію, прозу та музику. Гурт "Жадан і Собаки" існує з 2000 року, що лише на 5 років пізніше за першу поетичну збірку митця "Генерал Юда". У 2018 році Сергій Жадан презентував поетичну збірку "Антена" видавництва Meridian Czernowitz.

"Антена" – 80 нових віршів, написаних автором упродовж останніх двох років. Невідомо, на чому тримається чутливість "Антени", але це 80 спроб упіймати коливання повітря, вловити перетікання в просторі невидимих радіохвиль, відчути на дотик час, у якому ми живемо, яким ми дихаємо, який ми проговорюємо", – йдеться у Meridian Czernowitz.

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