Максимум безпеки: новий Mercedes-Benz GLB успішно пройшов краш-тести

Незалежна організація Euro NCAP провела краш-тест кросовера Mercedes-Benz GLB. Новинка впоралася з випробуваннями на найвищий бал, отримавши п'ять зірок з п'яти можливих.

Оцінки у GLB такі: безпеку водія і дорослих пасажирів оцінили в 35,2 бала (або 92 відсотки від максимально можливого результату), пасажирів-дітей – 43,4 бала (88 відсотків), пішоходів – 37,5 бала (78 відсотків), а за роботу електронних допоміжних систем машині виставили 9,7 бала (74 відсотки). При цьому по одному з критеріїв до автомобіля в експертів виникли питання: виявилося, що при лобовому зіткненні водій ризикує травмувати шию.

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Компактний позашляховик, побудований на платформі A-Class, дебютував влітку цього року. Новинка доступна в Європі в семимісцевому виконанні, з двома бензиновими і двома дизельними моторами й опціональним пакетом Off-Road Engineering з "позашляховим" режимом роботи керуючої електроніки.

Базовий кросовер рухається завдяки турбомотору 1.3 (163 сили) в парі з семидіапазонний "роботом", а топова AMG-версія комплектується турбодвигуном об'ємом два літри та потужністю 306 сил, що працює в парі з восьмиступеневою коробкою передач. Для останнього також пропонується система повного приводу з електромеханічною багатодисковою муфтою підключення задніх коліс.

На європейському ринку ціни на модель варіюються від 37,7 тисячі євро до 55 тисяч євро.

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