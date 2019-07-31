Chevrolet Corvette ZR1 з Lego влаштували краш-тест: ефектне відео

Британське видання AutoExpress вирішило влаштувати краш-тест для зменшеної копії Corvette ZR1, зібраної з конструктора Lego. Випробування включали зіткнення з бар'єром зі 100-відсотковим перекриттям на різній швидкості.

Бар'єром була звичайнісінька стіна. З першим тестом – ударом зі швидкістю близько чотирьох кілометрів на годину, Corvette впорався з легкістю і залишився неушкодженим. Наступний етап передбачав зіткнення з перешкодою на швидкості приблизно 16 кілометрів на годину: удар був такої сили, що машинку підкинуло в повітря, кілька деталей розлетілися в різні боки, в тому числі передні колеса.

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Третій етап (швидкість понад 16 кілометрів на годину) іграшковий Corvette ZR1 не пережив: підвіска виявилася повністю знищена, відвалилися майже всі колеса, крім переднього правого. При цьому кузов не деформувався, як це буває зі справжніми автомобілями, дах і двері залишилися на своїх місцях, двигун уцілів.

Lego часто відтворює культові моделі автомобілів і не тільки, в тому числі в реальну величину. Найпершим таким проектом став Super Awesome Micro Project, який укомплектували двигуном з 256 циліндрами. Така машина могла розганятися до 10 кілометрів на годину. За нею послідували повнорозмірні McLaren 720S, Porsche 911 і Ford Mustang зразка 1969 року. Один з недавніх проектів – Bugatti Chiron з 1 000 000 кубиків конструктора.

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