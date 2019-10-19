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Tesla показала краш-тест своєї найбезпечнішої моделі
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Щоб зібрати найбезпечніше у світі авто, потрібно неодноразово розбити його об бетонну стіну. Це наочно показала Tesla з її електромобілем Model 3. Спочатку компанія моделювала аварії на комп'ютері, а потім взялася за реальні тести. Весь процес змонтували у коротке видовищне відео.
Ролик починається з лобового зіткнення Model 3 зі стіною.
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Працівники Tesla пояснили, що тести проводять в спеціальній лабораторії, де електромобіль запускають з відстані у 100 метрів за допомогою сталевого кабелю. Перед тим як перевірити систему безпеки на практиці, її аналізують за допомогою 3D-моделей у повній симуляції різних аварій.
Як заявив співробітник компанії, однією з головних особливостей цього авто є спеціальна подушка безпеки для пасажира на передньому сидінні, яка захищає його від ударів з усіх боків і утримує на місці.
У вересні 2019 року Model 3 визнали один з найбезпечніших автомобілів у світі. Електрокар отримав найвищі оцінки від Страхового інституту дорожньої безпеки США і статус Top Safety Pick. Організація також зазначила, що система екстреного гальмування Tesla запобігла виникненню зіткнення на швидкості 40 км/год. Інший експеримент показав, що поки ця технологія все ще небезпечна.
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