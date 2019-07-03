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Максимальна безпека: Tesla Model 3 встановила рекорд краш-тесту Euro NCAP

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Tesla Model 3 виявилась надзвичайно безпечною - фото 1
Tesla Model 3 виявилась надзвичайно безпечною

Електричний седан Tesla Model 3, який не так давно з'явився в продажу на європейському ринку, пройшов краш-тест організації Euro NCAP. Автомобіль зумів встановити абсолютний рекорд тестів, набравши 94 відсотки за показником роботи активних систем безпеки.

Раніше найкращий результат належав Citroen C5 Aircross – кросовер набрав 82 відсотки за цим показником.

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У стандартних випробуваннях – фронтальному та бічному ударах седан теж отримав гідні результати. За безпеку водія або дорослого пасажира Model 3 отримала 96 відсотків – єдине вразливе місце виявили при лобовому зіткненні по всій ширині і зі стовпом. У першому випадку неідеальним виявився захист пасажира – його оцінили лише як "достатній", а в другому випадку низьку оцінку Tesla отримала за захист водія.

Безпеку пасажира-дитини експерти Euro NCAP оцінили у 86 відсотків – при фронтальному зіткненні захист дитини у віці 10 років визнали низьким, проте інші показники були оцінені як добрі.

А от численні помічники водія, зокрема асистент утримання в смузі і система автономного екстреного гальмування, допомогли електричному седану поставити новий рекорд тестування – на відео, опублікованому Euro NCAP, видно, наскільки точно та швидко спрацьовують датчики Model 3, дозволяючи йому уникати аварії навіть у темряві, а також в умовах обмеженої видимості.

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Джерело: Motor
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