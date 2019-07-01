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Маслкари Dodge Challenger і Charger стануть гібридами
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Концерн FCA планує посісти лідерські позиції на ринку електрокарів завдяки створенню власних автомобілів з повністю електричними та гібридними силовими установками. Гібридними, у тому числі, можуть стати і маслкари Challenger та Charger з приставкою Hellcat.
Про це в інтерв'ю The Detroit Bereau розповів Міккі Блай, новий шеф підрозділу, котрий займається силовими установками. За його словами, керівництво концерну доручило йому за найближчі п'ять років створити цілу лінійку автомобілів, оснащених гібридними моторами.
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Сам Блай вважає, що у концерну є потенціал посісти лідерські позиції в сегменті, навіть попри те, що зараз FCA сильно відстає від суперників. На його думку, електричні силові установки підходять для будь-яких автомобілів – від крихітних малолітражок до потужних спортивних автомобілів.
Він вирішив не підтверджувати прямо, що "Пекельні кішки" стануть гібридами, проте досить недвозначно натякнув на появу такої модифікації. Блай зауважив, що подібне нововведення зіграє значущу роль у розвитку бренду. Також він додав, що покупці маслкарів хочуть більшої потужності, ніж доступна сьогодні.
На сьогодні найпотужніші моделі Dodge – це Charger SRT Hellcat з 717-сильним компресорним HEMI V8 і Challenger SRT Hellcat Redeye з 808-сильним мотором. Напередодні глава FCA з легкових моделей для американського ринку Тім Куніскіс заявив, що екстремальна 852-сильна модифікація Challenger SRT Demon не повернеться на ринок, а аналогічна модифікація для його чотирьохдверного брата узагалі не планується. Виходить, єдиним шансом на надбавку до потужності якраз є гібридні мотори.
Крім гібридних силових установок, концерн планує більш ґрунтовно зайнятися повністю електричними автомобілями. До 2020 року очікується вихід на ринок електричного сітікара Fiat 500e наступного покоління. Крім того, є шанс на появу акумуляторної версії мінівена Chrysler Pacifica.
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