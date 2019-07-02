З'явилися нові деталі про електричний хетчбек Honda e

Компанія Honda продовжує розкривати характеристики нової електричної моделі – міського хетчбека Honda e. Уже відомо, що сітікар у базі отримає камери бічного огляду замість традиційних дзеркал, тепер же автовиробник вирішив розповісти про технічну начинку.

В основі Honda e лежить спеціально розроблена для моделі задньопривідна платформа з високоміцної сталі та стійками Макферсон "по колу". Силова установка – 110-кіловатний електромотор (150 сил і понад 300 Нм моменту), який живиться від тягової батареї місткістю 35,5 кіловат-години. За даними Autocar, час розгону до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) у Honda e складає менш ніж вісім секунд.

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Блок батарей має рідинне охолодження і від термінала постійного струму заряджається до 80 відсотків за 30 хвилин. Заявлений запас ходу – близько 200 кілометрів.

Honda відзначає, що сильні сторони новинки – це компактні розміри, короткі звіси, низький центр ваги й ідеальне статичне розважування між осями. Радіус розвороту – усього 4,3 метра. До того ж електрокар обладнаний системою Single Pedal Control, аналогічною тій, що використовується на Nissan Leaf, тобто управляти прискоренням і уповільненням можна тільки педаллю акселератора.

Попередні замовлення на Honda e почали приймати в кінці травня. В Європі депозит за машину поки можуть внести тільки мешканці Великобританії, Німеччини, Франції та Норвегії. Число заявок на хетчбек вже перевищило 31 тисячу. Перші поставки Honda e клієнтам заплановані на весну наступного року.

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