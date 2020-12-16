МакГрегор – Порьє: UFC представив проморолик до супербою

Ірландський і американський бійці вийдуть в клітку 23 січня 2021 року. Поєдинок Конора МакГрегора і Дастіна Порьє стане головною подією UFC 257.

UFC зробив перший крок до підготовки бою між ірландцем Конором МакГрегором і американцем Дастіном Порьє.

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В офіційних акаунтах організації з'явилося промо поєдинку, який намічений на 23 січня 2021 року. На відео використані найяскравіші фрагменти минулих поєдинків обох бійців, серед яких й очна зустріч у 2014 році, яка завершилася перемогою МакГрегора нокаутом в першому раунді. "Готуйтеся до війни!", – так підписаний ролик, в якому звучить музика з ідентичним мотивом.

Нагадаємо, Конор МакГрегор не виходив в клітку з січня 2020 року. Після бою з Дональдом Серроне він втретє оголосив про завершення кар'єри, але знову повернувся. На рахунку ірландця 22 перемоги і 4 поразки.

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