Майже секс по телефону: у Twitter з'явилися голосові твіти з порно (18+)

У середині червня у Twitter з'явилася можливість публікувати голосові твіти. Винахідливі користувачі вирішили, що можна не лише ділитися своїми думками, а й аудіозаписами з порно.

При цьому в соціальній мережі не передбачили такий варіант, тому не організували модерацію подібних записів і вони не мають певної позначки. Так, користувач Денні Уолтер репостнув аудіотвіт зі звуками порно, але жодних реакцій, покарань або позначок про дорослий контент не було.

Це цікаво: Користувач Reddit проаналізував 8,5 млн роликів на Pornhub: які категорії найпопулярніші

На це звернуло увагу видання OneZero, яке звернулося до представників твіттера з цією проблемою. І тільки після цього аудіозаписи з порно теж почали позначати плашкою, що цей пост "делікатного характеру".

Експерти в мережі вважають, що подібна непродумана модерація нової функції може привести не тільки до аудіопорно, але і публікацій неправдивої інформації, расових, сексистських, гомофобних і ксенофобських заяв, гучних звуків, різних шкідливих файлів та іншого.

Ті ж представники OneZero вважають, що в модерації голосових твітів може допомогти спеціально навчені штучний інтелект, який би займався розшифровкою і упізнанням записів. Представники твіттера заявили, що розглянуть такий варіант і подумають, що ще можна зробити.

Наразі, голосові твіти обмежені частиною користувачів платформи iOS і за часом, адже аудіо не має бути довшим, ніж 2 хвилин 20 секунд. Коли ця функція з'явиться у всіх користувачів Twitter і чи станеться це після виявлених проблем, поки не повідомляється.

Читайте також: 10 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно