Користувач Reddit проаналізував 8,5 млн роликів на Pornhub: які категорії найпопулярніші

Поки представники Pornhub затримують традиційну статистику ресурсу, його аналізом займаються фанати. Користувач Reddit під псевдонімом praxidike74 вивчив масив інформації про 8,5 мільйона роликів, склав детальну інфографіку і опублікував її.

За словами користувача, дані він скачав у відкритому доступі – їх роздає сам Pornhub для вебмайстрів. Загальна вага файлів з інформацією склала 30 Гб. Praxidike74 обробив їх за допомогою таких інструментів як Numpy, Geopandas, Pandas і Matplotlib. Для графіків і діаграм він використовував інструменти PowerPoint. Основним джерелом даних стали теги до відео.

І ще: 10 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно

Найчастіше публікують ролики з наступними тегами: Amateur, Teen, Big Dick, Gay і Babe.

Згідно зі статистикою, найпоширенішими стали ролики, пов'язані з Японією (368 тисяч), Великобританією (138 тисяч) і Росією (125 тисяч). Далі йдуть Німеччина (122 тисячі) і Індія (78 тисяч).

Найчастіше лайкали відео з категорій Chubby (Пухкі) і Exclusive, а найменше – з категорій Funny, 360° і Japanese, попри популярність "японських" відео. У коментарях припустили, що різниця між кількістю роликів і лайків може бути обумовлена ​​поганою якістю самих матеріалів, не в останню чергу завдяки цензурі.

Praxidike74 провів також кілька "дуелей" між тегами: з азійцями більше відео, ніж з європейцями, брюнетки зустрічаються частіше за блондинок, а порнозірки поступилися місцем любителям.

Читайте також: Порноактори знялись у рекламі сексуальної освіти: годі мучити правицю