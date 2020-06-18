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Щебетати не нащебетатись: у Twitter з'явилися голосові твіти

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Скоро можна буде надсилати голосові твіти у Twitter - фото 1
Скоро можна буде надсилати голосові твіти у Twitter

Сервіс мікроблогів Twitter запустив голосові твіти. Тепер замість тексту можна публікувати голосові повідомлення.

Наразі нова функція доступна обмеженій кількості користувачів Twitter для iOS.

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Щоб створити голосовий твіт, потрібно натиснути на кнопку створити і вибрати значок хвилі. Далі з'явиться спеціальне меню для запису голосу.

Твіт може тривати до 140 секунд - фото 410880
Твіт може тривати до 140 секунд

Користувачі Twitter можуть публікувати аудіо, тривалістю до 140 секунд. Також можливий безперервний запис голосу, але довша аудіодоріжка буде розділена на кілька голосових твітів.

Довші твіти ділитимуться на кілька доріжок - фото 410881
Довші твіти ділитимуться на кілька доріжок

Представники компанії обіцяють, що найближчим часом функція голосових твітів стане доступна всім користувачам програми для iOS.

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Джерело: Mac Rumors
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