Майже рік боролася за життя: Оксана Муха розповіла про важку хворобу

Співачка Оксана Муха вперше розповіла про особисту складну ситуацію зі здоров'ям. Лише зараз переможниця "Голосу країни" зважилась розкрити власну історію боротьби з серйозною хворобою.

41-річна українська співачка та скрипалька Оксана Муха вперше розповіла шанувальникам про те, що майже рік боролась з онкологічним захворюванням. Наважитись розповісти про свою болючу історію вона вирішила зараз, бо вважає, що вже виборола перемогу. Відповідний відвертий допис з'явився на офіційній сторінці Мухи в інстаграмі з особливим портретом виконавиці.

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Готова розповісти про мій непростий рік. Мій біль. Готова, бо вважаю, що перемогла. Так гадаю, бо тепер знаю, як це – мати рак. Я пережила, мені переболіло, і тепер знаю, що перемогти – це реально, бо так має бути. Я мушу жити, бо люблю! Майже рік боролась за життя. Це був мій рак. Мій шлях. Я стала сильнішою. Рак - це не вирок. Але це дуже жорстоко, – пояснила Оксана.

В цей час співачка закрилась від найближчих людей, щоб знайти сили боротись. Їй було дуже складно прийняти ситуацію та все ж стати на потрібний шлях.

instagram.com/mukha_oksana_official

В тій невідомості, я навіть не уявляла, що зустріну таких чудових людей, через яких Господь скаже мені, як сильно любить мене. Я дуже вдячна всім, хто підтримав, і продовжує підтримувати мене на цій дорозі. Бажаю кожному онкохворому знайти свій шлях до одужання. І бажаю не втратити віру. Бо в Бога все можливо, – наголосила вона.

За рік зірка переосмислила власні цінності, дуже шкодувала, що мало часу провела з рідними та працювала більше, ніж могла.

Стало боляче, що час, котрий був присвячений собі, виявився зовсім мізерним. Але мене не полишало відчуття: ніхто і ніщо не зможуть зупинити мене співати. Бо через пісню я відкриваю людські душі. Таке моє призначення, – поділилась Муха.

instagram.com/mukha_oksana_official

Тому вона не скасувала змові концерти в Україні та в Чехії, бо знала, що на неї чекають прихильники. Початок війни серйозно вдарив по виконавиці, але зараз вона готова знову повернутись та відкритись.

А потім почалась війна. Це забрало всі сили. Безвихідь. Дикий біль, бо ти далеко, бо ти не можеш допомогти так, як би хотів… Мені дуже пощастило. За рік до хвороби доля подарувала мені Миколу. Він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій Ангел-Охоронець. І ви зараз бачите ще один мій портрет авторства Миколи – "Я перемогла". Такою мене бачило небагато людей, – додала співачка.

Niko Strus

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