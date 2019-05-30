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Майже кожен другий робить це у громадських басейнах
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Наукові співробітники зробили масштабне опитування, результати якого не сподобаються тим, хто часто навідується до громадських басейнів. Утім, відразу потішимо вас, адже це аж ніяк не загрожує вашому здоров'ю!
Американські дослідники вирішили перевірити, наскільки строго дорослі відвідувачі басейнів ставляться до правила, що забороняє справляти природні потреби у воді. Результати цього дослідження виявилися вельми невтішними.
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Майже половина відвідувачів басейнів (40%) час від часу мочиться у воду, адже їм ліньки виходити з води, а потім вирушати в туалет. При цьому опитування відвідувачів показує, що майже ніхто з них не зізнається в цьому, хоча об'єктивні спостереження суперечать цьому.
Звичайно, з першого погляду здається, що плавати в басейні, в якому мочаться відвідувачі, це не дуже приємне і корисне заняття, особливо для здоров'я. Але не поспішайте закривати дорогі абонементи, оскільки лікарі переконані, що боятися нема чого – публічні басейни містять таку кількість хлорки, яка повністю дезінфікує будь-яку загрозу. Зазначимо, що більшість бактерій у воді знищується протягом декількох секунд.
Цікаво, що дорослі відвідувачі публічних басейнів продовжують слідувати своїй шкідливій звичці, навіть попри те, що тепер у цих водоймах використовується спеціальний розчин, який негайно підфарбовує воду в характерний блакитний відтінок в тому випадку, якщо з нею починає змішуватися сеча. Так що оточуючим відразу видно, чим займається той чи інший плавець.
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