Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Майже кожен другий робить це у громадських басейнах

  • 7
Відвідувачі зізналися, що іноді мочаться у басейн - фото 1
Відвідувачі зізналися, що іноді мочаться у басейн

Наукові співробітники зробили масштабне опитування, результати якого не сподобаються тим, хто часто навідується до громадських басейнів. Утім, відразу потішимо вас, адже це аж ніяк не загрожує вашому здоров'ю!

Американські дослідники вирішили перевірити, наскільки строго дорослі відвідувачі басейнів ставляться до правила, що забороняє справляти природні потреби у воді. Результати цього дослідження виявилися вельми невтішними.

І ще: Науковці назвали мінімальну кількість кроків, яка захистить здоров'я жінок

Майже половина відвідувачів басейнів (40%) час від часу мочиться у воду, адже їм ліньки виходити з води, а потім вирушати в туалет. При цьому опитування відвідувачів показує, що майже ніхто з них не зізнається в цьому, хоча об'єктивні спостереження суперечать цьому.

Звичайно, з першого погляду здається, що плавати в басейні, в якому мочаться відвідувачі, це не дуже приємне і корисне заняття, особливо для здоров'я. Але не поспішайте закривати дорогі абонементи, оскільки лікарі переконані, що боятися нема чого – публічні басейни містять таку кількість хлорки, яка повністю дезінфікує будь-яку загрозу. Зазначимо, що більшість бактерій у воді знищується протягом декількох секунд.

Часто людям просто лінь вилазити з води - фото 330853

Цікаво, що дорослі відвідувачі публічних басейнів продовжують слідувати своїй шкідливій ​​звичці, навіть попри те, що тепер у цих водоймах використовується спеціальний розчин, який негайно підфарбовує воду в характерний блакитний відтінок в тому випадку, якщо з нею починає змішуватися сеча. Так що оточуючим відразу видно, чим займається той чи інший плавець.

Читайте також: Ось що робити, якщо не можна займатися спортом

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 784
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1502074
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука