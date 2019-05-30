Науковці назвали мінімальну кількість кроків, яка захистить здоров'я жінок

Щонайменше 4400 кроків, зроблених щодня, захищають жінок від підвищеного ризику смерті, – це показало дослідження вчених з США і Японії.

Згідно з даними звіту, на прикладі групи літніх жінок вченим вдалося вірогідно встановити зворотний зв'язок між кількістю кроків і рівнем смертності: чим більше кроків за день – тим менша ймовірність померти в найближчу п'ятирічку.

І ще: Ось що робити, якщо не можна займатися спортом

У праці вчених взяли участь 16 741 жінка у віці від 72 років. Спостереження за ними, що тривало кілька років, показало: жінки, які робили щодня не менше 4 400 кроків, демонстрували протягом 4,3 року істотно нижчий рівень смертності, ніж жінки, які робили за добу не більше 2 700 кроків.

Але найбільше зниження ризику смертності продемонстрували дами, які робили щодня 7 500 кроків.

Звичка багато ходити пішки і здійснювати піші прогулянки – одна з найкорисніших. Дослідження, проведене вченими з Університету Хайлендс, показало, що ходьба пов'язана з активацією притоку крові в головний мозок, що допомагає поліпшити якість пам'яті та когнітивних функцій, підвищує захищеність від розвитку деменції і інсультів. Тим, хто веде в загальному малорухливий спосіб життя, фахівці радять час від часу ходити по 5 хвилин – навіть така нетривала ходьба допоможе поліпшити стан їх судин, які страждають від нестачі руху.

Читайте також: Лікарі назвали ідеальний вік дітей для заняття різними видами спорту