Ось що робити, якщо не можна займатися спортом

Займатися спортом корисно, але є люди, для яких це небезпечно. Це літні люди, у яких проблеми з суглобами й судинами, при гіпертонії, діабеті та багатьох інших захворювань. Або коли немає часу займатися спортом через сильну зайнятість людини, або через лінощі. Дізнайтеся, що робити у такій ситуації.

У таких ситуаціях лікарі рекомендують робити дихальні вправи, які зміцнюють імунітет, відновлюють організм за допомогою кисню.

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Всім відомо, що найкращі бігуни – це кенійці. Причина їхньої витривалості в тому, що вони народжуються на висоті в горах, де повітря досить розріджене.

Розріджене повітря призводить до того, що у кенійця набагато більше еритроцитів крові, тому у них більш ефективно переноситься кисень по всіх тканинах організму. Кров стає видозміненою, альвеоли в легенях краще ловлять кров.

На один вдих спортсмена-кенійця, звичайній людині доведеться зробити три вдихи, щоб таку ж кількість кисню доставити своїм тканинам.

У процесі дихання поступово підвищується рівень вмісту вуглекислого газу в крові, а приблизно через півроку дихальна система автоматично переадаптується до нормальної концентрації CO2 в крові.

Як наслідок – знижується інтенсивність дихання, забирається гіпертонія, поліпшується метаболізм в клітинах, відбувається загальне поліпшення фізичного стану і самопочуття.

Робіть вправи вранці та ввечері, можна робити без відриву від справ, зекономивши час, покращуючи своє здоров'я.

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