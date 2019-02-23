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Аналітики назвали автомобілі, які найменше втрачають у ціні

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Позашляховик Mazda CX-5 - фото 1
Позашляховик Mazda CX-5 / mazda

На українському автомобільному ринку з роками найменше втрачають у ціні Mazda CX-5 і Toyota Hilux. А серед преміальних машин найстійкішою у цьому плані виявилася Audi Q7.

Аналітичне агентство "Автостат" опублікувало результати свого щорічного дослідження збереження залишкової вартості автомобілів Residual value – 2019. Експерти розрахували показники понад 60 марок авто. Для розрахунків враховувалися ціни на новий автомобіль у 2015 році і вартість того ж автомобіля на вторинному ринку у 2018 році.

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Toyota Hilux

Всі моделі поділили на два сегменти відповідно до цінового рівня: Standart і Premium. Так, у класі B лідером став Renault Sandero. Він зберіг майже 86% початкової вартості. У класі C найстійкішим став Hyundai Elantra (82%), а серед сімейних автомобілів (клас D) – Skoda Superb (84%).

З мінівенів найменше подешевшав з роками Volkswagen Caddy (87%), з пікапів – Toyota Hilux (90%). Кросовери і позашляховики поділили на чотири підсегменти: в SUV (B) найменше втратила LADA 4x4 (85%), в SUV (C) – Mazda CX-5 (92%), в SUV (D) – KIA Sorento (83%) і в SUV (E) – Toyota Land Cruiser 200 (87%).

Mazda CX-5 - фото 309472
Mazda CX-5

Преміальні моделі понад 83% вартості зберегти не змогли. Серед машин C-класу лідирує Mercedes-Benz CLA-Class, що стримав трохи більше 75% своєї початкової ціни. У D-класі найстійкішим виявився Mercedes-Benz C-Class (77%), серед машин класу E – Lexus ES (76%), а в класі F – Mercedes-Benz S-Class (70%).

Розкішні кросовери і позашляховики можуть похвалитися результатами більше. У підсегменті SUV (C) найбільше від оригінальної вартості зберіг Mercedes-Benz GLA-Class (77%). Серед SUV (D) найменше втратив у ціні Porsche Macan (82%). Нарешті, з SUV (E) серед преміальних автомобілів найвищий показник залишкової вартості виявився у Audi Q7 (83%).

Audi Q7 - фото 309473
Audi Q7

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Джерело: autostat
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