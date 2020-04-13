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Майлі Сайрус знялася в образі спокусливого пасхального кролика

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Майлі Сайрус - фото 1
Майлі Сайрус / Instagram

Відома співачка і актриса Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії до католицького Великодня. Знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На святкових фото Майлі Сайрус позує в костюмі білого пасхального кролика з рожевими вушками. Також артистка знялася в білому обтягуючому платті у "великодньому кошику".

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На одному зі знімків красуня позує в рожевому латексному боді лежачи на колінах у "кролика", який замахується, щоб вдарити її по сідницях. Відверте привітання сподобалося підписникам зірки, які оцінили його більш ніж трьома мільйонами лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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